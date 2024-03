Dove Mangiare a Pasqua a Roma: i tre migliori menù

Con l’arrivo della Pasqua, Roma si trasforma in un paradiso culinario, offrendo una vasta scelta di ristoranti pronti a deliziare i commensali con menù speciali e piatti tradizionali. In questa guida esplorativa, ti condurremo alla scoperta dei migliori ristoranti della capitale che hanno preparato delle vere e proprie esperienze gastronomiche per celebrare al meglio le festività pasquali. Pronti a deliziare il tuo palato con autentiche prelibatezze, questi ristoranti offrono un’opportunità unica per assaporare l’arte culinaria romana in uno dei periodi più festosi dell’anno. Preparati a un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni di Roma durante la Pasqua!

Ristorante Paradiso a Roma Celebra la Pasqua con il Fungo Quercetto di Bosco Mar

Il Ristorante Paradiso ha annunciato una partnership culinaria esclusiva con Bosco Mar, presentando il prelibato Fungo Quercetto nei suoi piatti pasquali. Situato nella suggestiva cornice di Via Appia Nord 154 a Velletri, Roma, il Ristorante Paradiso è da tempo un punto di riferimento per i buongustai alla ricerca di autenticità e qualità.

Il Ristorante Paradiso è ben noto per la sua atmosfera calorosa e l’accoglienza familiare che offre ai suoi ospiti. Gestito dai fratelli Daniele e Claudio Santini, rappresenta una tradizione culinaria che risale a quattro generazioni. “Ci impegniamo ogni giorno per mantenere viva l’eredità di nostro nonno Temistocle, offrendo un servizio di qualità e creando un’esperienza che faccia sentire i nostri ospiti parte della nostra famiglia”, affermano i fratelli Santini.

Il Fungo Quercetto: Una Delizia Culinaria di Bosco Mar

La collaborazione con Bosco Mar porta in tavola il Fungo Quercetto, un’autentica delizia culinaria coltivata con cura nelle serre dell’azienda. Con la sua freschezza e il suo sapore inconfondibile, questo fungo si inserisce perfettamente nel menù pasquale del Ristorante Paradiso, arricchendo piatti come insalate, risotti e zuppe con un tocco di autenticità naturale.

Eccellenza e Qualità Garantite

Bosco Mar è un punto di riferimento nell’industria alimentare italiana, rinomata per la sua dedizione alla qualità e all’innovazione. Il Fungo Quercetto segue una rigorosa filiera controllata, garantendo freschezza e sicurezza alimentare in ogni fase, dalla coltivazione alla tavola.

Un’Esperienza Gastronomica Unica per la Pasqua

Il menù esclusivo del Ristorante Paradiso per il pranzo di Pasqua promette un viaggio culinario attraverso cinque portate, preparate con passione e maestria utilizzando solo ingredienti di alta qualità. “La Pasqua è un momento speciale per noi e vogliamo rendere l’esperienza dei nostri ospiti indimenticabile, offrendo loro il meglio della nostra cucina”, afferma il team del Ristorante Paradiso.

Prenota il Tuo Posto e Delizia il Palato con il Fungo Quercetto

Le prenotazioni sono già aperte per il pranzo di Pasqua al Ristorante Paradiso. Chi desidera vivere un’esperienza gastronomica unica, arricchita dalla freschezza e dall’autenticità del Fungo Quercetto di Bosco Mar, è invitato a prenotare il proprio posto chiamando il numero 06.963.23.82, anche tramite WhatsApp.

Con il Ristorante Paradiso e Bosco Mar, questa Pasqua sarà un’occasione per deliziare il palato e celebrare la tradizione culinaria italiana con gusto e raffinatezza.

Queen Makeda: una Pasqua non convenzionale, leggi il menù

Per la Pasqua, Queen Makeda offre un’esclusiva esperienza brunch con un menu appositamente creato per l’occasione. Domenica 9 aprile, dalle 11:30 in poi, gli ospiti potranno deliziarsi con una variegata selezione di prelibatezze pasquali della cucina italiana tradizionale. Tra queste, troviamo delizie come coratella, corallina, pizza al formaggio, casatiello, assortimento di salumi e formaggi, uova sode, porchetta, frittata agli asparagi con mentuccia e verdure. Successivamente, sarà possibile scegliere un piatto principale tra lasagna al ragù, pollo alla cacciatora, costolette di agnello fritte con carciofi e crespella vegetariana. Il pasto si conclude con una selezione di dolci pasquali. Il costo è di 30 euro a persona, con inclusi acqua e caffè. Per i più giovani, è disponibile un Menu Kids, che offre un piatto a scelta tra lasagna al sugo, cotoletta di pollo, hamburger e hot dog, accompagnati da patatine fritte e succo di frutta al prezzo di 15 euro a bambino. Inoltre, è prevista un’area dedicata ai bambini con animazione per intrattenere i più piccoli.

Ristorante Ercoli 1928: un must della Pasqua romana

Nel panorama culinario romano, Ercoli 1928 emerge come un’eccellenza consolidata, offrendo un’esperienza gastronomica unica che celebra la tradizione e l’innovazione. Quest’anno, per il pranzo di Pasqua 2024, Ercoli 1928 propone un menu speciale che cattura l’autentico spirito pasquale con piatti deliziosi e ricchi di gusto.

Menu del pranzo di Pasqua: Benvenuto – Fave e pecorino Antipasto – Polpette di bollito con salsa verde e misticanza (12 euro) Primo – Ravioli di stracotto produzione Ercoli in salsa di carciofi e polvere di guanciale di Cinta Senese Brada (14 euro) Secondo – Costolette d’agnello panate al panko speziato con vignarola alla romana (22 euro) Dolce – Pastiera fatta in casa con salsa inglese all’arancia (7,5 euro).

Prezzi e Prenotazioni: Il menu completo del pranzo di Pasqua presso Ercoli 1928 è proposto a 50 euro a persona, mentre per chi opta per il take away è disponibile a 40 euro. Le prenotazioni sono disponibili presso tutte e tre le sedi di Ercoli 1928: Ercoli Trastevere: Via Giggi Zanazzo 4, Roma. Tel. 06 96527412

Ercoli Parioli: Viale Parioli 184, Roma. Tel. 06 8080084

Ercoli Prati: Via Montello 26, Roma. Tel. 06 3720243 Per un’esperienza gastronomica indimenticabile e autenticamente romana, Ercoli 1928 è la scelta ideale per il pranzo di Pasqua a Roma. In conclusione, se stai cercando un’esperienza gastronomica indimenticabile per celebrare la Pasqua a Roma, i ristoranti come Ristorante Paradiso, Queen Makeda e Ercoli 1928 sono delle scelte eccezionali. Ognuno di questi locali offre un menu speciale preparato con cura e passione, promettendo di deliziare i tuoi sensi con sapori autentici e piatti prelibati. Che tu desideri gustare un brunch pasquale con atmosfera familiare al Ristorante Paradiso, assaporare piatti tradizionali romani in un’ambientazione elegante al Queen Makeda o immergerti in un’esperienza culinaria unica presso Ercoli 1928, la tua Pasqua a Roma sarà sicuramente all’altezza delle tue aspettative. Prepara il tuo appetito e prenota il tuo tavolo per assicurarti di vivere una Pasqua memorabile all’insegna della buona cucina e dell’ospitalità romana. Buon appetito e buona Pasqua!