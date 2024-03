Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu: Il Topless a Miami e la Nuova Vita della Showgirl

Una giornata al mare a Miami

Elisabetta Canalis, ex velina di “Striscia La Notizia”, è stata paparazzata in spiaggia a Miami insieme al suo fidanzato, il campione mondiale di kickboxing Georgian Cimpeanu. Le immagini, pubblicate su “Diva e Donna”, li hanno ritratti all’allenamento nella famosa Muscle Beach, luogo prediletto dagli amanti del fitness. Dopo una sessione di allenamento intensa, Elisabetta ha sorpreso tutti con un topless, regalando ai paparazzi il primo scatto del 2024. Questo episodio arriva dopo la separazione dal marito Brian Perri, padre della loro figlia Skyler Eva, e la decisione di rimanere a Los Angeles per non stravolgere la vita della bambina e permetterle di essere vicina al padre. Il matrimonio tra la modella sarda e il chirurgo spinale di Pittsburgh è durato quasi un decennio.

La gestione della separazione

In un’intervista a “Grazia” lo scorso dicembre, Elisabetta Canalis ha rivelato di avere un rapporto positivo con il suo ex marito nonostante la separazione in corso. La showgirl ha sottolineato l’importanza di mettere al primo posto gli interessi della figlia durante questo momento delicato. Canalis ha dichiarato che, nonostante le aspettative diverse al momento del matrimonio, lei e Perri stanno affrontando la situazione con maturità e rispetto reciproco. La showgirl ha evidenziato che la separazione può essere gestita in modo traumatico o tramite una comunicazione aperta e rispettosa. In questo contesto, Canalis ha apprezzato il supporto ricevuto dalle persone vicine che hanno compreso le sfide che stava affrontando.

La nuova relazione con Georgian Cimpeanu

La showgirl ha accennato anche alla sua nuova relazione con il campione mondiale di kickboxing, Georgian Cimpeanu. Canalis ha descritto il partner come una persona che ha saputo comprendere le difficoltà che stava attraversando, elogiandone la non invadenza e il supporto discreto. Il campione, conosciuto come “Iceman” per la sua freddezza sul ring, è originario della Romania e risiede in Italia da quando era giovane. Con tre titoli di campione italiano, europeo e mondiale di kickboxing, Cimpeanu condivide con Canalis la passione per lo sport e la determinazione a guardare avanti. La showgirl ha espresso la sua felicità nella nuova relazione e ha sottolineato che, nonostante le sfide, è importante saper attendere e credere nel futuro, guardando alla visione complessiva della vita.