Endless Love: il debutto emozionante della soap turca

Introduzione:

La prima puntata di Endless Love, con il titolo originale Kara Sevda, ha debuttato su Canale 5 il lunedì 11 marzo. La serie prende il posto di Terra Amara nel palinsesto della rete, regalando al pubblico un mix di emozioni e colpi di scena. Vediamo insieme cosa ci riserva questa coinvolgente storia d’amore.

Endless Love: un incontro che cambia tutto

Kemal, interpretato da Burak Özçivit, è un giovane di umili origini che si dedica agli studi di ingegneria mineraria. Nihan, interpretata da Neslihan Atagül, è la figlia di una famiglia benestante e ha una grande passione per l’arte. Il destino li fa incontrare su un autobus e da quel momento le loro vite cambieranno per sempre, attratti l’uno dall’altra in modo inaspettato.

Intrighi e colpi di scena nel primo episodio

Il padre di Nihan, Onder, si trova in una situazione finanziariamente critica e sua moglie Vildan lo spinge a fare affari con Galip Kozcuoğlu e il figlio Emir, un uomo avido e arrogante con un amore ossessivo per Nihan. A un mese dal loro primo incontro, Kemal e Nihan si ritrovano di nuovo faccia a faccia, in un intreccio di passioni, segreti e tradimenti che promette di tenere incollati gli spettatori.

Dove seguire Endless Love in streaming su Mediaset Infinity

Se non vuoi perdere neanche un episodio di Endless Love, puoi seguire la serie in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma gratuita di Mediaset. Basta creare un account con i tuoi dati anagrafici e potrai accedere comodamente a tutti gli episodi della serie, in qualsiasi momento e ovunque ti trovi.

Appuntamento in prima serata con Endless Love su Canale 5

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.10, con un doppio episodio il sabato a partire dalle 14.30. La serie, che si aggiunge alle soap pomeridiane come Beautiful e La Promessa, ha catturato l’attenzione del pubblico italiano con le sue trame avvincenti e il cast stellare. Non perderti le prossime puntate, cariche di passione e suspense.

