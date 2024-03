Endless Love: La nuova soap turca in onda su Canale 5

Endless Love: Inizio della trasmissione

Il 11 marzo sarà la data di debutto della nuova serie turca “Endless Love” su Canale 5, rimpiazzando “Terra Amara” nel palinsesto di Mediaset. Gli episodi andranno in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e il sabato intorno alle 14:30.

La trama coinvolgente di Endless Love

La serie segue la storia di Kemal Soydere , un ragazzo di umili origini proveniente da una famiglia della classe media. Durante un viaggio in autobus, incontra Nihan Sezin Kozcuoğlu , una ragazza di famiglia benestante. Un tenero sentimento nasce immediatamente tra Kemal e Nihan, che promettono eterno amore. Tuttavia, la madre di Nihan, per evitare la bancarotta familiare, la costringe a sposare il ricco Emir Kozcuoglu , innamorato follemente di lei.

Il conflitto emotivo e drammatico

Nihan, disgustata dall’idea di sposare Emir, lo considera arrogante e spietato. Emir, per convincerla, organizza un incidente nel quale Ozan uccide una ragazza. Nihan accetta di sposare Emir per proteggere Ozan dalla prigione. In preda al dolore, Kemal lascia Istanbul e si dirige a Zonguldak per lavorare nelle miniere, mettendo a frutto la sua laurea in ingegneria. Dopo cinque anni, Kemal e Nihan si incontrano di nuovo quando lui decide di affrontare il suo passato una volta per tutte.

Dove guardare Endless Love in streaming

Tutti gli episodi di Endless Love saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity. La piattaforma offre clip, contenuti in anteprima e, soprattutto, l’accesso gratuito richiede solo la registrazione di un account con dati anagrafici essenziali.