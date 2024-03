Esclusiva Netflix: Supersex, la serie che rivela il lato intimo di Rocco Siffredi

La nuova serie tanto attesa, Supersex, ha finalmente debuttato in anteprima mondiale al Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, la serie TV è liberamente ispirata alla vita della leggendaria icona del cinema per adulti, Rocco Siffredi. Con un totale di sette entusiasmanti episodi, Supersex è ora disponibile in streaming su Netflix a partire dal 6 marzo 2024.

Rivelazioni Intime: il Racconto Profondo di Rocco Siffredi

La serie TV Supersex offre uno sguardo intimo e approfondito sulla vita di Rocco Siffredi, esplorando la sua famiglia, le sue radici e il complicato rapporto con l’amore. Attraverso un racconto avvincente che si snoda fin dalla sua infanzia, Supersex svela al pubblico come il semplice ragazzo di Ortona, Rocco Tano, abbia fatto il suo percorso per diventare Rocco Siffredi, la celebrità del mondo del cinema per adulti più famosa e controversa.