Evento di solidarietà del parrucchiere Cristiano Russo: “Taglia e Dona” 8 aprile 2024

Partecipa e trasforma una chioma in un sorriso: sei pronto a lasciare il segno con un gesto di pura generosità? Unisciti a noi nel cuore di Roma per un’iniziativa che tocca il cuore e l’anima: l’evento “Taglia e Dona”. In questa occasione speciale, il talentuoso parrucchiere Cristiano Russo apre le porte del suo salone in via Frattina 99, trasformandolo in un tempio di solidarietà.

Un taglio per la solidarietà: l’arte di donare

Un regalo di bellezza e speranza: Cristiano Russo, noto per il suo impegno sociale e la sua maestria nell’arte della coiffure, offre gratuitamente un taglio e una piega a chiunque voglia donare i propri capelli. Questi capelli diventeranno preziosi alleati nella lotta contro il cancro, fornendo parrucche a donne colpite da alopecia a seguito di terapie oncologiche. La professionalità e l’empatia del team di Franco e Cristiano Russo Parrucchieri brillano, facendo di ogni ciocca donata un potente messaggio di speranza.

Un gesto che conta: regole per la donazione

Come partecipare? Ecco le linee guida: Prima di unirvi a noi in questa meravigliosa giornata di solidarietà, ecco alcune semplici ma importanti regole da seguire: i capelli devono essere puliti, tinti uniformemente e lunghi almeno 25 cm. Questi requisiti assicurano che la tua donazione sia utilizzabile e altamente apprezzata. Ogni ciocca conta, e seguendo queste semplici indicazioni, il tuo contributo potrà fare la differenza nella vita di chi lotta contro il cancro.

Unisciti a noi: dettagli per la partecipazione

Prenota il tuo appuntamento di generosità: Vuoi essere parte di questo meraviglioso evento? Segna sul calendario l’8 aprile 2024 e prenota la tua partecipazione chiamando il 0669380274. Un gesto di solidarietà che non solo trasforma visivamente chi riceve, ma arricchisce profondamente chi dona. L’evento “Taglia e Dona” non è solo un appuntamento per cambiare look, ma un’occasione unica per tessere legami di umanità, amore e supporto concreto.

Insieme, possiamo fare la differenza, un taglio alla volta. Ti aspettiamo per condividere un momento di bellezza che va oltre l’estetica, trasformando i capelli in un simbolo di coraggio, forza e comunità. Porta il tuo cuore e i tuoi capelli a Roma e unisciti a noi in questo viaggio di trasformazione e speranza.