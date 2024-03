Everywhere I Go – Coincidenze D’amore: Trama Completa e Protagonisti

La nuova serie turca “Everywhere I Go – Coincidenze D’amore” ha fatto il suo debutto il 1° marzo 2024 in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, catturando l’attenzione dei telespettatori con la sua trama avvincente e il mix unico di romanticismo e comicità. Conosciuta in patria come “Her Yerde Sen”, la serie conta in totale 75 episodi per il pubblico italiano, mentre l’edizione originale presenta 23 episodi di 120 minuti ciascuno. Al centro di questa storia vi sono due attori amatissimi: Furkan Andic, icona della serialità turca, e Aybüke Pusat, già apprezzata in Italia per il ruolo di Güneş in un’altra serie disponibile su Mediaset Infinity.

Demir e Selin: Una Coincidenza d’Amore da Non Perdere

Demir e Selin, interpretati rispettivamente da Furkan Andic e Aybüke Pusat, sono i protagonisti indiscussi di “Everywhere I Go – Coincidenze D’amore“. Questa coppia di attori è stata premiata come Best TV Couple ai prestigiosi Golden Butterfly Awards, confermando la loro chimica sullo schermo. La trama ruota attorno a un’inaspettata serie di eventi che porteranno i due personaggi a condividere metà della stessa abitazione, scatenando una serie di divertenti battibecchi e situazioni romantiche da non perdere. Selin, giovane architetto talentuosa, si imbatte in Demir, affascinante uomo d’affari, scoprendo di dover condividere con lui la proprietà della casa dei suoi sogni.

Una Coincidenza Destinata a Trasformarsi in Amore Impossibile da Evitare

I problemi sorgono quando Selin scopre che Demir è anche il suo nuovo capo, essendo diventato proprietario della sua azienda. Questo porta i due a trovarsi costantemente faccia a faccia, sia nella sfera personale che professionale. L’attrazione reciproca e la chimica innegabile tra loro li porteranno inevitabilmente a un intreccio sentimentale complicato, rendendo la loro storia d’amore un’avventura emozionante e appassionante da seguire.