Fedez e Chiara Ferragni: la cronaca di una separazione mediatica

Panoramica sull’articolo: Selvaggia Lucarelli, nel suo articolo per il Fatto Quotidiano, analizza la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, evidenziando i cambiamenti nel posizionamento del rapper e i retroscena della loro rottura.

La crisi dei Ferragnez: analisi e retroscena

Selvaggia Lucarelli analizza la crisi dei Ferragnez, definendoli ironicamente “FerragnEx” e sottolineando che la rottura non è stata una sorpresa per molti. La giornalista passa poi a esaminare come si è arrivati alla separazione, sottolineando come Fedez abbia inizialmente difeso Chiara Ferragni dopo la multa dell’Antitrust, ma abbia poi cambiato atteggiamento diventando rancoroso e accusando la moglie di gravi errori.

La nuova strategia di Fedez: alleanze e cambi di posizionamento

Lucarelli evidenzia il riposizionamento di Fedez a destra, sottolineando le sue crescenti alleanze con la stampa di destra e la sua distanza dalle battaglie politiche di sinistra. La giornalista racconta di come il rapper abbia stretto legami con esponenti della destra politica e mediatica, evidenziando un cambio di rotta rispetto al suo passato di impegno civile e di difesa dei diritti.

Il futuro di Fedez e le previsioni mediatiche

Selvaggia Lucarelli conclude il suo articolo ipotizzando il comportamento di Fedez al prossimo Festival di Sanremo, suggerendo che potrebbe compiere gesti provocatori in diretta televisiva. La giornalista proietta uno scenario in cui il rapper darebbe scandalo in ambito mediatico, confermando il suo nuovo posizionamento e la sua volontà di attirare l’attenzione pubblica.

