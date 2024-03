Fedez e Chiara Ferragni: Le ultime mosse social del rapper

Fedez cancella la foto con la famiglia: segno di crisi?

Il rapper Fedez ha sorpreso i suoi follower cancellando la foto del profilo che lo ritraeva insieme a Chiara Ferragni e i figli. Questo gesto ha scatenato diverse speculazioni riguardo allo stato attuale del rapporto tra i due coniugi. La decisione di Fedez di eliminare l’immagine coinciderebbe con l’epoca in cui la stessa Chiara Ferragni ha rivelato di trovarsi in una crisi particolarmente intensa. Mentre la famosa imprenditrice digitale era a New York per un viaggio di lavoro, Fedez ha compiuto questa mossa sui social, alimentando ulteriormente i dubbi sulla solidità della loro relazione.

Il significato nascosto di “L’hai voluto tu” di Fedez

Inoltre, Fedez ha condiviso una parte della sua canzone “L’hai voluto tu” nelle Instagram Stories, citando una strofa che sembrava contenere un messaggio diretto alla moglie. Le parole “Essere è non essere compreso” potrebbero essere interpretate come un indizio sulle tensioni presenti tra i due coniugi. Questo gesto ha contribuito a alimentare le congetture dei fan riguardo alla reale situazione sentimentale di Fedez e Chiara Ferragni. Le peculiarità di questa situazione familiare complessa sembrano svelarsi attraverso le scelte e le azioni sui social di entrambi.

Maretta sociale: tensioni tra Fedez e le cognate

Un ulteriore elemento che ha destato l’attenzione dei follower è stata la decisione delle sorelle di Chiara Ferragni, Valentina e Francesca, di smettere di seguire Fedez su Instagram, seguita dalla contromossa del rapper. Questo comportamento sui social ha sollevato ulteriori interrogativi sulle dinamiche familiari all’interno del clan Ferragni. Il fatto che Marina Di Guardo, madre delle tre sorelle, e la stessa Chiara continuino a seguire Fedez ha aggiunto un altro tassello al puzzle. Le voci su presunti avvenimenti durante la Fashion Week di Parigi, riportate da Elisa De Panicis, hanno ulteriormente agitato le acque, contribuendo a rendere questa situazione ancora più intricata e avvolta da un velo di mistero.