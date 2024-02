Fedez e Chiara Ferragni: le vicende amorose tra alti e bassi

Il recente incontro tra Chiara Ferragni e Fedez nella loro nuova casa a Milano ha scatenato molte voci e indiscrezioni, come riportato da Dagospia, il noto sito fondato da Roberto D’Agostino. L’incontro sembra non aver portato a una distensione tra i due, anzi, gli avvocati delle due parti sarebbero coinvolti in una corrispondenza molto accesa.

La rottura e le tensioni crescenti tra Chiara Ferragni e Fedez

Secondo quanto riportato da Dagospia, nonostante l’intenzione di Ferragni e Fedez di mantenere un profilo basso dopo la separazione annunciata, alcuni eventi avrebbero scatenato ulteriori tensioni. Il rapper sarebbe rimasto particolarmente infastidito dall’intervista rilasciata dalla moglie al Corriere della Sera. Inoltre, si vocifera che Fedez stia attualmente cercando una nuova residenza a Milano, alimentando ulteriori speculazioni sulla loro rottura.

Le dichiarazioni di Chiara Ferragni sulla crisi matrimoniale

In un’intervista recente al Corriere della Sera, Chiara Ferragni ha espresso la sua priorità nel proteggere la famiglia e i figli, cercando di mantenere riservatezza sulle questioni personali. Rispondendo alle polemiche legate al suo rapporto con Fedez, l’influencer ha sottolineato l’importanza di gestire le questioni familiari all’interno della coppia, evitando inutili spiegazioni agli altri. Ferragni ha inoltre evidenziato che, nonostante le difficoltà, considera Fedez il suo marito e ritiene che certe situazioni richiedano una gestione interna e riservata.