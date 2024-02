Fedez e Myrta: i retroscena di una telefonata sconvolgente

Nel bel mezzo dello scandalo, Fedez riceve una chiamata che gli cambia la giornata. Mentre si trova sul set di Pomeriggio Cinque, il rapper riceve la notizia da Myrta Merlino: il suo staff sta subendo dei cambiamenti. La reazione di Fedez non si fa attendere, e la conversazione prende una piega inaspettata.

La reazione di Fedez: ironia e sarcasmo nell’aria

Fedez decide di affrontare la situazione con il suo solito humour, scherzando con l’inviato Michel Dessì sulla sua sfortuna recente. Tra battute e massime sulla vita, il rapper non perde occasione per aggiungere un tocco di leggerezza alla discussione. Tuttavia, l’argomento principale rimane sulle speranze e sulle voci che circolano riguardanti una possibile riappacificazione con Myrta, lasciando in sospeso il pubblico a casa e dando vita a un susseguirsi di battute e sarcasmo.