Fedez fa chiarezza sul destino di “Muschio Selvaggio”

Nell’ambito dell’uscita della terzultima puntata di “Muschio Selvaggio”, Fedez affronta la controversia legale con l’ex socio Luis Sal riguardante il destino del podcast. Le sue parole arrivano subito dopo l’annuncio della chiusura del podcast che co-conduce con Davide Marra, noto come Mr. Marra. Fedez spiega che, nonostante il duro lavoro e l’impegno profuso insieme al team per far crescere il podcast, la situazione attuale impone una brusca interruzione del progetto.

Il ringraziamento di Fedez a Davide Marra

Fedez esprime gratitudine nei confronti di Davide Marra, sottolineando come insieme siano riusciti a dare nuova vita al podcast nonostante le difficoltà iniziali. Il rapper sottolinea la passione e l’impegno profuso nell’evoluzione del podcast, anche se la decisione di interrompere le attività è stata sofferta.

Fedez e Mr. Marra parlano del futuro del podcast

In un’intervista in apertura della terzultima puntata di “Muschio Selvaggio”, Fedez e Mr. Marra affrontano apertamente la situazione critica del podcast. Ai fan viene comunicato che, a causa di problemi finanziari e di sostenibilità, non sarà possibile continuare con il progetto. Nonostante il desiderio di entrambi di portare avanti il podcast, le circostanze attuali rendono l’andamento insostenibile da un punto di vista lavorativo.

Il ringraziamento di Mr. Marra e le incertezze sul futuro

Mr. Marra esprime la sua riconoscenza a Fedez e al team per l’accoglienza e l’opportunità di fare parte del progetto. La decisione di sospendere il podcast è dettata dalle difficoltà incontrate e dalla complessità della situazione legale in corso. Mr. Marra si mostra fiducioso riguardo al futuro, benché le questioni in sospeso possano prolungare ulteriormente l’incertezza sul destino del programma.

La determinazione di Fedez nel portare avanti il progetto

Fedez si mostra determinato a continuare il podcast nonostante le difficoltà finanziarie. Esprime la volontà di assumersi la responsabilità anche delle parti del progetto non di sua competenza, dimostrando un forte attaccamento alla realizzazione del podcast. Infine, sia Fedez che Mr. Marra lasciano lo spazio a possibili sviluppi futuri, lasciando intravedere la possibilità di ritrovarsi in nuovi progetti.