Fedez si apre sulla sua malattia e la salute mentale

Durante un’intensa sessione con gli studenti torinesi al Circolo dei Lettori, il noto rapper Fedez ha toccato coraggiosamente temi personali delicati, condividendo la sua esperienza con la malattia e la salute mentale. In particolare, ha rivelato di aver affrontato la balbuzie, la depressione e persino un raro tumore al pancreas, sottolineando la sua lunga lotta con 7 diversi psicofarmaci.

Fedez e la sua battaglia contro la malattia

Nel corso dell’incontro, Fedez ha aperto il suo cuore agli studenti presenti, svelando dettagli intimi riguardanti il difficile percorso affrontato a causa della malattia. Con franchezza, ha condiviso: “Ho dovuto confrontarmi con un tumore al pancreas molto raro e ho vissuto momenti in cui la morte sembrava una prospettiva reale nonostante i miei privilegi. Durante quel periodo, ho vissuto un’esperienza estremamente negativa legata all’assunzione massiccia di psicofarmaci, fino a 7 diversi, senza che il medico prescrivente comprendesse appieno il mio malessere”.

Il rapper e la sua resilienza

L’incontro, inizialmente incentrato sul tema “La salute mentale come diritto dei giovani”, ha permesso a Fedez di narrare con coraggio uno dei periodi più bui della sua esistenza, contraddistinto dalla malattia e dalla sua battaglia verso la guarigione. Con genuinità, ha condiviso le sue riflessioni più intime: “La malattia è un evento che non credo di aver ancora elaborato completamente. Ci vorranno anni prima che possa realmente metabolizzare tutto, è un processo complesso. In quei momenti difficili, ricordo di aver focalizzato i miei pensieri su una paura immensa: il timore che i miei figli, troppo piccoli per ricordarmi, potessero dimenticarmi se fossi venuto a mancare”.

La consapevolezza della salute mentale

Nel corso del dialogo con gli studenti, Fedez ha approfondito il tema della salute mentale, sottolineando l’importanza di considerare in modo equo sia il benessere fisico che quello mentale. Con grande sincerità, ha dichiarato: “In questo Paese, spesso la salute mentale viene trascurata. Personalmente, ho sempre scelto di raccontare apertamente la mia vita, sia nei momenti belli che in quelli meno rosei. Sono un esempio vivente del fatto che denaro e fama possono alleviare alcuni problemi, ma non risolvono tutto. Potrei sembrare retorico, ma è la verità”.

In questo frangente delicato, Fedez ha dimostrato coraggio, vulnerabilità e un atteggiamento di apertura verso temi considerati ancora tabù nella società moderna. La sua esperienza, raccontata senza filtri, rappresenta un monito sulla necessità di affrontare in modo consapevole e empatico le sfide legate alla salute mentale, invitando giovani e adulti a riflettere sull’importanza della cura di sé stessi e degli altri.