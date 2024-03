Fiorello e Angelica: Un Duetto Emozionante per la Festa del Papà

Un Momento Unico a “Viva Rai2!”

Nel cuore del programma “Viva Rai2!“, precisamente martedì 19 marzo, gli spettatori sono stati testimoni di un momento di intensa commozione. Rosario Fiorello, iconico showman italiano, ha aperto la puntata in modo straordinario: duettando con la sua adorata figlia, la sedicenne Angelica. Questo toccante duetto è stato un gesto speciale e magico, concepito con l’intento di rivolgere gli auguri a tutti i padri in occasione della festa dedicata a loro. Sullo sfondo di una romantica panchina, padre e figlia hanno regalato al pubblico la loro versione di “La prima cosa bella”, culminando in un gesto commovente quando Angelica ha sussurrato dolcemente a Rosario: “Auguri papà”. In quell’istante, il cuore dello showman siciliano si è aperto emozionato.

Angelica Fa Il Bis Sul Palco di “Viva Rai2!”

Non è stata la prima volta che Angelica, frutto dell’unione tra Rosario Fiorello e Susanna Biondo, ha incantato il pubblico di “Viva Rai2!“. Dieci mesi prima, la giovane talentuosa aveva riservato al padre una sorpresa straordinaria in occasione del suo 63esimo compleanno. Accompagnata da Beatrice De Dominicis e Serena Ionta, Angelica aveva regalato al padre una toccante esibizione di “Io vagabondo” dei Nomadi, suonando contemporaneamente una tastiera. Il gesto aveva conquistato il cuore di Rosario, portando lacrime di gioia nei suoi occhi.

I Sogni e le Emozioni di Rosario Fiorello

Oltre ai momenti indimenticabili con Angelica, Rosario Fiorello ha condiviso momenti speciali con le altre donne della sua vita. Durante la serata finale del 74esimo Festival di Sanremo, dove ha affiancato l’amico Amadeus sul palco dell’Ariston, Angelica era presente in prima fila, in platea, accanto alla madre Susanna e alla sorellastra Olivia. Quest’ultima, nata da una precedente relazione di Susanna, è stata accolta e cresciuta da Rosario come una figlia. Il noto showman ha espresso apertamente il desiderio di diventare nonno, incoraggiando con entusiasmo Olivia durante la sua partecipazione a “Cinque minuti” condotto da Bruno Vespa. La prospettiva di ampliare la famiglia e vivere nuove emozioni fa sognare Rosario e coinvolge il pubblico in un turbinio di sentimenti e speranze condivise.