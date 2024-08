Fulmine colpisce il campanile di San Leonardo a Manciano: paura e danni a auto in sosta

Ultimo aggiornamento il 18 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Un evento estremamente inaspettato ha scosso la tranquilla località di Manciano, situata nella Maremma toscana. Un fulmine ha colpito con forza il campanile della chiesa di San Leonardo, provocando gravi danni all’edificio e un pericoloso crollo di detriti. L’episodio, avvenuto in un giorno di bel tempo, ha destato grande preoccupazione tra i residenti e i turisti presenti, lasciando una scia di paura e confusione.

La scena dell’incidente

I danni al campanile e alle auto

Il campanile della chiesa di San Leonardo, uno dei simboli religiosi della città, ha subito colpi devastanti a seguito dell’impatto del fulmine. I frammenti di calcinaccio, mattoni e pietre sono piovuti sulla strada sottostante, causando danni a diverse auto parcheggiate nella zona. La situazione è stata descritta dai testimoni come allarmante: detriti di vario genere si sono staccati dall’edificio, piombando con violenza sul manto stradale, danneggiando diversi veicoli e seminando il panico tra i presenti.

La reazione dei presenti

Un folto gruppo di turisti, che si trovava nelle immediate vicinanze della chiesa al momento del fulmine, ha vissuto attimi di grande paura. Molti affermano di aver avvertito un forte spostamento d’aria prima che cadessero i detriti, creando un’atmosfera di angoscia e confusione in pochi istanti. Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra i visitatori o i residenti, anche se l’esperienza ha lasciato un segno indelebile nella memoria di coloro che l’hanno vissuta.

L’intervento delle autorità

Polizia municipale e vigili del fuoco sul posto

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul luogo i membri della polizia municipale e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area, evitando ulteriori danni e garantendo la sicurezza di tutti i presenti. Le autorità competenti hanno anche predisposto controlli approfonditi sulla stabilità della chiesa e del suo campanile, per verificare eventuali ulteriori rischi per la comunità.

Verifiche sulla chiesa e sul campanile

Le verifiche hanno avuto come obiettivo principale la sicurezza strutturale dell’edificio, che potrebbe aver subito danni invisibili all’occhio umano. I tecnici specializzati hanno analizzato l’integrità del campanile e delle mura circostanti, onde evitare a breve termine situazioni di pericolo per gli abitanti e i turisti. Gli aggiornamenti dai sopralluoghi sono attesi nelle prossime ore, con la speranza di rassicurare la popolazione sulla sicurezza della chiesa e sul ripristino della normalità nella zona.

La comunità di Manciano si mobilita

La risposta dei residenti

L’incidente ha catalizzato l’attenzione della comunità di Manciano, che si è mobilitata per sostenere le famiglie colpite dai danni materiali. Resilienza e solidarietà sono state le parole d’ordine, con molti residenti pronti ad unirsi per affrontare le conseguenze di quanto accaduto. La chiesa di San Leonardo ha un’importanza storica e culturale per la cittadina, pertanto la sua conservazione rappresenta una priorità per la comunità.

Futuri interventi e ricostruzione

Il Comune sta già studiando piani di intervento per ripristinare quanto prima i danni subiti dalla chiesa, così come per provvedere riparazioni adeguate ai veicoli danneggiati. Resta fondamentale l’interazione tra cittadini e istituzioni, in modo da garantire una risposta tempestiva e adeguata a questo evento straordinario. Le proposte per la ricostruzione e il restauro della chiesa saranno analizzate attentamente per preservare non solo la struttura, ma anche il significato culturale e spirituale che essa rappresenta per la comunità di Manciano.