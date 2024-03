Holden: la storia di Joseph Carta, figlio d’arte tra pop ed EDM

Joseph Carta, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Holden, è una delle nuove voci emerse nell’ambito musicale italiano. Figlio di Paolo Carta, noto produttore e musicista, e di Rebecca Galli, porta nel sangue la passione per la musica sin da giovane. Con una predilezione per il pop e la musica elettronica, Holden ha iniziato la sua carriera dietro le consolle delle discoteche romane, per poi dedicarsi alla scrittura e alla produzione musicale. Il suo primo EP, intitolato “Il Giovane Holden“, ha visto la luce nel 2019 e ha già ottenuto un discreto successo, soprattutto grazie al singolo virale “Na na na“.

Il percorso artistico di Holden: successi e collaborazioni

Nel corso degli anni, Holden ha continuato a coltivare la sua passione per la musica, pubblicando singoli di successo che hanno catturato l’attenzione del pubblico e ottenuto milioni di stream su piattaforme digitali come Spotify. Nel 2021 ha poi debuttato con il suo primo album, “Prologo“, che include collaborazioni con artisti di rilievo nel panorama musicale italiano. Tra le sue collaborazioni più note si annoverano quelle con Coez, Gemello e Quentin40, che hanno contribuito a definire il suo stile unico e innovativo.

Holden ad Amici: il percorso nella celebre scuola di Maria De Filippi

La partecipazione di Holden alla ventitreesima edizione di *Amici di Maria De Filippi ha rappresentato un momento cruciale nella sua carriera artistica. All’interno della scuola, il cantante ha dovuto affrontare diverse sfide e confrontarsi con personalità del calibro di Rudy Zerbi, che ha apprezzato le sue doti ma ha rimproverato più volte la presunta mancanza di disciplina. Nonostante le tensioni e le difficoltà incontrate lungo il percorso, Holden è riuscito a conquistare la maglia dorata per l’accesso al Serale, dimostrando il suo talento e la sua determinazione.*

La vita privata di Holden: tra amore e successo

Sebbene la vita sentimentale di Holden sia rimasta per lo più riservata, alcune indiscrezioni hanno svelato che il cantante ha avuto una relazione con Cecilia Cantarano, nota tiktokera italiana. Tuttavia, la storia d’amore sembra essere giunta a una conclusione non del tutto positiva, con entrambi i protagonisti che hanno espresso opinioni contrastanti sulla fine della relazione. Al di fuori del mondo sentimentale, Holden si dedica anima e cuore alla sua carriera musicale, godendo di un seguito sempre crescente sui social e continuando a stupire il pubblico con la sua musica innovativa e coinvolgente.

Curiosità su Holden: la passione per i gatti e il richiamo alla letteratura

Oltre alla sua carriera musicale, Holden coltiva diverse passioni nella vita di tutti i giorni. Amante dei gatti, il cantante trova conforto e ispirazione nella compagnia dei felini, che rappresentano per lui una presenza costante e rassicurante. Inoltre, il nome d’arte “Holden” non è casuale: esso trae ispirazione dal celebre romanzo di *J.D. Salinger, “Il Giovane Holden“, che racconta la storia di un ragazzo in cerca di se stesso in un mondo adulto complesso e spesso alienante. Attraverso la sua musica e il suo talento, Holden si pone come una figura emblematica della nuova generazione, capace di esprimere le proprie emozioni e le proprie esperienze attraverso le note e le parole di canzoni che conquistano il cuore di chiunque ascolti.*