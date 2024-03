I Nuovi Imperdibili della Settimana: Serie TV e Film in Streaming

Domenica 17: Gli appassionati di serie tv potranno godersi una vasta gamma di opzioni questa settimana. Tra i titoli più attesi troviamo la seconda stagione di “I fiumi di Porpora” su Rai 4 e l’emozionante ritorno di “Fear the Walking Dead” su MTV. Inoltre, non perdete “CSI Vegas” su Sky e NOW per un’immersione nel mondo dell’investigazione criminale.

Lunedì 25: La settimana inizia con “Everywhere I go – Coincidenze d’amore” su Infinity e il finale di stagione de “Le indagini di Lolita Lobosco” su Rai 1. Gli amanti del mistero potranno apprezzare “The Regime” su Sky e la seconda visione di “NCIS Hawaii” su Sky/NOW.

Martedì 26: Martedì si presenta ricco di nuove proposte, tra cui il coinvolgente “Shogun” su Disney+ e “Le indagini di Roy Grace” su Sky Investigation. Non perdete l’appuntamento con “L’ispettore Dalgliesh” su Giallo e “Candice Renoir” su Sky e NOW.

Mercoledì 27: La metà della settimana offre spettacoli imperdibili come “Bob Hearts Abishola” su Italia 2 e “Law & Order: SVU” su TopCrime. Approfittate di “Mare Fuori” completa su Raiplay e “Babylon Berlin” su Rai 4 per un mix di intrighi e azione.

Giovedì 28: L’adrenalina continua con “Halo” su Paramount+, “Vera” su Sky e NOW, e il finale di “Incastrati” su Canale 5. Gli amanti della suspense non possono mancare “Years and Years” su Serially e “The Baxters” su Prime Video.

Venerdì 29: Per concludere la settimana, non perdete “Station 19” su Canale 5, “Hightown” su MGM+ e la miniserie “Manhunt” su Apple Tv+. Gli appassionati di cinema saranno intrattenuti con “Based on a true Story” su RaiPlay e “Se Potessi dirti addio” su Canale5.