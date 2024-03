Il Cammino di Manuela Moreno verso il Grande Passo con Giacomo Maiolini

Il Bivio di Manuela Moreno

Manuela Moreno, giornalista di spicco, è stata ospite di “Storie di donne al bivio”, condotto da Monica Setta su Rai2. Durante la trasmissione, ha rivelato di essere pronta a convolare a nozze con il manager musicale Giacomo Maiolini dopo una relazione durata più di sei anni. La giornalista ha raccontato il percorso che l’ha portata a fare questo importante passo, sottolineando la sua libertà e indipendenza.

Confronto tra Passato e Presente

Tra i momenti significativi della sua vita amorosa, Manuela Moreno ha anche toccato il capitolo relativo all’ex dirigente del Monza, Adriano Galliani. Ha svelato che la fine della loro relazione è stata determinata da un’omissione da parte di Galliani riguardo a una vacanza con la sua ex moglie. Questo episodio, seppur non considerato un tradimento, ha evidenziato l’importanza della sincerità per Manuela. Nonostante Galliani abbia tentato di riconquistarla con gesti romantici, come cantarle canzoni di Renato Zero, la storia è giunta presto al termine.

La Proposta di Matrimonio da Giacomo Maiolini

Manuela Moreno ha svelato che la proposta di matrimonio da parte di Giacomo Maiolini è arrivata durante un viaggio in Puglia alcuni mesi fa. Attualmente, la coppia sta cercando una casa e progettando di andare a vivere insieme. Sebbene il matrimonio sia un’idea che li alletta, la data non è stata ancora definita. La giornalista ha descritto Maiolini come un uomo forte e geniale, il compagno perfetto per lei, capace di farla sentire pronta a dire sì.

Una Storia d’Amore a Fronde Parallele

L’articolo si chiude con un’analisi sulle differenti storie d’amore che hanno coinvolto Manuela Moreno nel corso della sua vita, in contrasto con il rapporto attuale con Giacomo Maiolini. Se da un lato si possono rievocare i ricordi dell’amore con Galliani, segnato da momenti romantici e poi da incomprensioni, dall’altro si nota la fiducia e la tranquillità che il rapporto con Maiolini sembra portare nella vita della giornalista. La ritrovata serenità di Moreno emerge nel descrivere il sentimento di prontezza a impegnarsi in un nuovo capitolo della sua vita insieme a Maiolini.