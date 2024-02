Il cast di Death by Lightning: una promettente serie su James Garfield

La nuova serie televisiva Death by Lightning, creata da Mike Makowsky e prodotta da David Benioff e D.B. Weiss, ha già attirato l’attenzione del pubblico per il cast stellare che si sta formando. L’opera, ordinata da Netflix all’inizio di febbraio, è un adattamento del romanzo di Candice Millard Destiny of the Republic, e promette di narrare una storia avvincente e ricca di pathos.

La storia di James Garfield e Charles Guiteau: un’intreccio drammatico e avvincente

La trama di Death by Lightning ruota attorno alla figura del Presidente degli Stati Uniti James Garfield e al suo tormentato rapporto con Charles Guiteau, inizialmente un ammiratore e poi tristemente noto come il suo assassino. I ruoli dei due protagonisti saranno interpretati rispettivamente da Michael Shannon, noto per la sua interpretazione in George & Tammy, e Matthew Macfadyen, celebre per il suo ruolo in Succession. Ad arricchire ulteriormente il cast troviamo anche Nick Offerman, vincitore di un Emmy Award per la sua performance in The Last of Us e già amato dal pubblico per il suo ruolo in Parks and Recreation, che interpreterà Chester Arthur nella quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy. Betty Gilpin, nota per il suo ruolo nella serie GLOW e in Mrs. Davis, vestirà i panni della First Lady Crete Garfield, promettendo interpretazioni intense e coinvolgenti. La serie si preannuncia come un vero e proprio capolavoro, capace di catturare gli spettatori sin dalle prime scene.