Il cast di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: un intreccio di talenti e passioni

Furkan Andıç e Aybüke Pusat: gli amati protagonisti Demir e Selin

Nel ruolo di Demir e Selin, Furkan Andıç e Aybüke Pusat conquistano il pubblico con le loro interpretazioni premiate ai Golden Butterfly Awards. Demir, l’affascinante uomo d’affari con un passato doloroso, e Selin, una ragazza vivace e testarda, si scontrano e si attraggono in una serie di vicende irresistibili.

Ali Yağcı e Beste Kökdemir: le dinamiche relazioni di Burak e Eylül

Ali Yağcı interpreta Burak, figlio dell’imprenditore che vede in Demir un rivale in amore e affari. Beste Kökdemir dà vita a Eylül, una giovane imprenditrice decisa a rialzare le sorti dell’azienda e a sfidare le convenzioni sociali.

Aslıhan Malbora e Ali Gözüşirin: i sentimenti contrastanti di Ayda e İbo

Aslıhan Malbora è Ayda, un’ingegnere determinata e manipolatrice, pronta a tutto per sostenere Selin contro Demir. Ali Gözüşirin interpreta İbo, l’amico veterinario di Selin che porta un tocco di allegria e romanticismo nella vicenda.

Deniz Işın e Ali Barkın: intrighi e tradimenti nella coppia Merve e Bora

Deniz Işın è Merve, la romantica architetta costretta a un difficile compromesso tra lavoro e amore. Ali Barkın interpreta Bora, il creativo che si scontra con le nuove politiche aziendali portate da Demir, mettendo a rischio anche la sua relazione con Merve.

Fatih Özkan e Cem Cücenoğlu: i ruoli chiave di Ferruh e Muharrem

Fatih Özkan è Ferruh, il direttore finanziario di Artemim alle prese con segreti che rischiano di compromettere l’azienda. Cem Cücenoğlu è Muharrem, il misterioso caposquadra che tiene le redini del lavoro, suscitando timori tra i colleghi.

Ayfer Tokatlı e Ayşe Tunaboylu: le forze nascoste di Azmiye e Leyla

Ayfer Tokatlı interpreta Azmiye, la segretaria che sa tutto di Artemim e che non teme di prendere iniziative rischiose. Ayşe Tunaboylu è Leyla, la sorella di Firuze coinvolta in una intricata situazione familiare che potrebbe risolversi solo con la collaborazione tra Demir e Selin.

Binnur Şerbetçioğlu e Aziz Caner İnan: i supporti cruciali di Firuze e Vedat

Binnur Şerbetçioğlu è Firuze, responsabile insieme a Leyla dell’errore che coinvolge Demir e Selin. Aziz Caner İnan interpreta Vedat, il migliore amico di Demir che rivive l’amore proprio in un momento inaspettato.

In un intreccio di talenti e passioni, il cast di Everywhere I Go – Coincidenze d’amore si prepara a emozionare il pubblico con le sue dinamiche relazioni e gli intrighi che sconvolgono il mondo di Artemim.