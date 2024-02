Il fascino e le vicende amorose di Pattie Boyd: una panoramica sulla vita dell’ex moglie di George Harrison ed Eric Clapton

Chi è Pattie Boyd: una modella in cerca di successo

Nel raccontare la biografia di Pattie Boyd, non possiamo non iniziare dalla sua nascita il 17 marzo 1944 a Taunton, in Inghilterra. Crescente a Nairobi, in Kenya, torna in patria con la madre dopo il divorzio dei genitori. Nel 1962 si trasferisce a Londra per intraprendere la carriera di modella, un percorso inizialmente difficile a causa delle critiche sul suo aspetto. Tuttavia, grazie all’agenzia Mary Quant, Pattie guadagna visibilità e raggiunge le copertine di riviste prestigiose come *Vogue.

L’animo artistico di Pattie Boyd: la fotografia come passione

Oltre al successo come modella, Pattie coltiva fin da giovane la passione per la fotografia. Dal 2005 inizia a esporre le sue opere in mostre acclamate, raccontando anche i momenti intimi vissuti con i suoi ex mariti George Harrison ed Eric Clapton. Questa doppia dimensione artistica caratterizza la sua vita e la sua carriera, consolidando la sua posizione come figura iconica nel mondo dello spettacolo.

La vita attuale di Pattie Boyd: tra autobiografia e asta delle memorie

Nell’ultimo periodo, Pattie Boyd ha scritto la sua autobiografia, offrendo ai suoi fan uno sguardo approfondito sulle sue esperienze e sulle relazioni tumultuose vissute. Nel 2024, ha fatto scalpore vendendo all’asta le lettere ricevute da George Harrison ed Eric Clapton durante gli anni del celebre ‘triangolo’ amoroso. Una scelta che ha destato interesse e curiosità, confermando il fascino duraturo di Pattie nel panorama culturale contemporaneo.

Le relazioni sentimentali di Pattie Boyd: tra George Harrison ed Eric Clapton

Pattie Boyd è entrata nella storia per le sue unioni con due leggendari chitarristi, George Harrison e Eric Clapton. Il suo incontro con Harrison sul set del film *A Hard Day’s Night nel 1964 è stato il prologo di un’intensa storia d’amore che li ha portati al matrimonio nel 1966. Tuttavia, le divergenze emerse durante un viaggio in India e le infedeltà di Harrison hanno minato la solidità della loro relazione, aprendo la strada all’entrata in scena di Eric Clapton.*

L’amore travolgente con Eric Clapton: una nuova pagina nella vita di Pattie

La relazione con Eric Clapton ha segnato il secondo capitolo della vita sentimentale di Pattie Boyd. La passione travolgente tra i due ha ispirato capolavori musicali come *Layla e Wonderful Tonight, ma è stata anche segnata dalle difficoltà legate all’alcolismo di Clapton e alle sue infedeltà. Dopo anni di alti e bassi, la Boyd ha terminato il matrimonio con Clapton nel 1989, abbracciando una nuova chance in amore con l’agente immobiliare Rod Weston, con il quale si è sposata nel 2015.*

Curiosità su Pattie Boyd: aneddoti e dettagli sulla sua vita

Per chi è affascinato dal mondo di Pattie Boyd, ci sono diverse curiosità da scoprire. Ad esempio, oltre a essere stata la musa di Clapton per *Layla e di Harrison per Something, Pattie è alta 1 metro e 68 e ha un account Instagram seguito da migliaia di follower. La sua famiglia ha anche legami nel mondo della musica, come il matrimonio della sorella con Mick Fleetwood dei Fleetwood Mac. Questi dettagli aggiungono sfumature interessanti alla figura di Pattie, evidenziando la complessità della sua vita personale e artistica.*