Il mistero svelato: gli attori di Game of Thrones in The Three-Body Problem - Occhioche.it

Il Grande Ritorno degli Attori di Game of Thrones

L’attesa è finita per i fan della serie trionfante Il Trono Di Spade, con il tanto acclamato ritorno di David Benioff e DB Weiss alla regia di The Three-Body Problem, disponibile su Netflix dal 21 marzo. Questo nuovo progetto ha visto anche il coinvolgimento di brillanti talenti che hanno contribuito alla creazione del mitico mondo di Westeros.

Dietro le Quinte della Magia: I Volti Noti di GOT

Mentre i maestri creativi Benioff e Weiss, insieme ad Alexander Woo, hanno avuto modo di collaborare nuovamente con la designer Deborah Riley e il compositore Ramin Djawadi, sul set si sono alternati diversi attori già noti dai tempi di GOT. Alcuni di loro sono facilmente riconoscibili, mentre altri sono stati abilmente trasformati. Scopriamo insieme quale ruolo ricoprono in The Three-Body Problem!

John Bradley: Tra due Mondi

In Game of Thrones, John Bradley interpretava l’indimenticabile Samwell Tarly, personaggio dal cuore gentile, distante dal mondo delle armi e vicino alla cultura. In The Three-Body Problem, invece, Bradley dà vita a Jack Rooney, un ex studente di Oxford di grande carisma e ambizione, capace di trasformare la propria intelligenza in un impero di successo.

Liam Cunningham: Dal Mare al Cosmo

Conosciuto nel panorama di GOT come Ser Davos Seaworth, il navigatore valoroso e leale, Liam Cunningham si trasforma in Thomas Wade ne The Three-Body Problem, un leader spietato dell’agenzia di contro-spionaggio incaricata di difendere la Terra dall’invasione aliena. Un personaggio forte e determinato, pronto a tutto per proteggere il suo pianeta.

Jonathan Pryce: Dalla Religione all’Astronomia

Jonathan Pryce, noto per il ruolo dell’Alto Passero in Il Trono di Spade, riveste ora i panni di Mike Evans in The Three-Body Problem, guida di un gruppo di adoratori che vedono negli alieni l’unica salvezza per l’umanità. Un cambio di ruolo che mette in luce le molteplici sfaccettature dell’attore britannico.

Conleth Hill e Mark Gatiss: Le Entrate Inaspettate

Tra le sorprese di The Three-Body Problem ci sono le meno evidenti presenze di Conleth Hill, l’intrigante Varys di GOT, e di Mark Gatiss, il banchiere di Braavos Tycho Nestoris. Entrambi appaiono in situazioni inaspettate, aggiungendo un tocco di familiarità ai misteri della serie, regalando ai fan un’emozionante scoperta al di là dei loro ruoli più noti.

Con questa rielaborazione, ci siamo soffermati sulle affascinanti trasformazioni degli attori di Game of Thrones in The Three-Body Problem, mostrando l’intrigante e coinvolgente mondo dietro le quinte di una serie televisiva che continua ad affascinare e sorprendere il pubblico di tutto il mondo.