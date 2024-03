Il Paradiso delle Signore 8: Intrighi e Drammi in Vista

L’11 marzo 2024 va in onda una puntata speciale de Il Paradiso delle Signore, una delle soap più amate dal pubblico italiano. A Milano negli Anni Sessanta, la trama si fa sempre più avvincente. Non perderti l’appuntamento su Rai 1 alle 16:00, o segui la puntata in diretta o in streaming su RaiPlay.

Matteo e i Suoi Dilemmi

Matteo si trova di fronte a un dilemma importante: aiutare Marcello nelle sue decisioni di affari, nonostante ciò possa causargli dolore. C’è di mezzo il misterioso Commendatore, e Portelli si ritrova invischiato in situazioni poco chiare. Nel frattempo, una giornalista cerca di intervistare Maria e Vito, ma i piani sembrano non andare come previsto.

Roberto, l’Amico Fidato

Roberto è l’amico su cui tutti possono contare, ma anche lui ha i suoi desideri nascosti. Vorrebbe festeggiare il compleanno con il suo amato Mario, ma le cose non sembrano così semplici. Intanto, la Gallo si trova in un brutto guaio dopo aver perso un regalo prezioso della madre di Tullio.

In Arrivo Wanda, la Mamma di Rosa

Wanda, la madre di Rosa, annuncia il suo arrivo a Milano, scatenando il panico in famiglia. Nel frattempo, Matteo cerca di risolvere una situazione complicata che coinvolge Marcello e Vittorio, mentre Umberto riceve una chiamata che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il Paradiso delle Signore in Streaming su RaiPlay

Non perdere neanche un episodio de Il Paradiso delle Signore: guarda in diretta su Rai 1 o recupera le puntate su RaiPlay. Crea un account gratuito e accedi a tutti i tuoi programmi preferiti quando vuoi, anche in replica. Segui le vicende dei protagonisti e lasciati coinvolgere dalle emozioni della soap italiana più amata.