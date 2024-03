Il Paradiso delle Signore: Trama dell’Episodio del 12 Marzo 2024

Inizia un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore 8, trasmesso il 12 marzo 2024 su Rai 1 alle 16:00. Questo episodio segna un momento significativo nella stagione Daily 6, ambientata a Milano negli Anni Sessanta. Gli spettatori possono godersi la soap anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta che on demand.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore

A Villa Guarnieri, si attende con ansia il ritorno di Marta e Adelaide a Milano. Zia e nipote non vogliono perdere l’inaugurazione della casa-famiglia, un progetto a cui hanno dedicato tanto impegno. Nel frattempo, Elvira si rivolge a Salvo per chiedere sostegno quando si trova in una situazione di agitazione. Il suo obiettivo è ritrovare una spilla donata da Giuditta, ma un imprevisto mette in discussione tutto.

I Drammi e le Decisioni dei Personaggi

Vito rifiuta di concedere un’intervista a Maria e, con l’incoraggiamento di Irene e Clara, propone un’intervista a sé stesso alla giornalista. Rosa si trova a dover decidere se seguire il consiglio di Marcello per risolvere una questione legata a Wanda. Nel frattempo, Matilde sente casualmente una conversazione su Marta e Vittorio, il che riaccende le sue paure.

Dove Guardare la Puntata in Streaming

Per chi si fosse perso l’episodio, è possibile recuperarlo su RaiPlay, la piattaforma streaming gratuita della Rai. Basta registrarsi con pochi dati e creare un account, che può anche essere collegato ai social media per semplificare l’accesso. RaiPlay offre la possibilità di vedere la replica dell’episodio in qualsiasi momento, trasformando l’esperienza in una sorta di “replica” virtuale, disponibile on demand per gli spettatori.