Il potere della cattivissima Kate Winslet: anticipazioni su The Regime

La serie televisiva Sky “The Regime” si preannuncia come un nuovo successo, con protagonista l’indimenticabile attrice Kate Winslet nel ruolo della rigida cancelliera Elena Vernham, al comando di uno stato autoritario in rovina. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa avvincente storia ricca di colpi di scena e intrighi.

La paranoica discesa nella follia di Elena Vernham

La trama di The Regime si focalizza sulla figura della cancelliera Elena Vernham, sempre più paranoica e instabile nel suo tentativo disperato di mantenere il controllo in un contesto di crescente dissenso popolare. Per far fronte alla situazione, la donna si rivolge inaspettatamente a un soldato di nome Herbert Zubak, il quale diventa il suo improbabile confidente. Con il passare del tempo, l’influenza di Zubak sulla cancelliera si fa sempre più forte, portando i suoi tentativi di espandere il potere a causare la frattura del palazzo e del paese circostante.

L’attesa per la terza collaborazione di Kate Winslet con la HBO

Kate Winslet, già nota per le sue performance nelle acclamate miniserie Mildred Pierce e Omicidio a Easttown, torna sullo schermo con The Regime, inizialmente concepita con il titolo di The Palace. La serie, una satira politica arricchita da umorismo nero, racconta di una crisi al potere scaturita da disordini esterni e da una dittatura sull’orlo del crollo, offrendo uno spaccato della situazione politica attuale in Europa.

Il cast di The Regime e l’arrivo su Sky e NOW

Oltre alla straordinaria interpretazione di Kate Winslet nel ruolo di Elena Vernham, il cast di The Regime vanta la presenza di talenti del calibro di Matthias Schoenaerts nei panni del caporale Herbert Zubak, Guillaume Gallienne nel ruolo del marito francese di Elena, l’attrice nominata agli Oscar Andrea Riseborough nel ruolo di Agnes, la fidata amministratrice del palazzo, Martha Plimpton nel ruolo di Judith Holt, il Segretario di Stato americano, e Hugh Grant nel ruolo del carismatico leader dell’opposizione. La serie, composta da sei episodi di cui tre diretti da Stephen Frears, sarà disponibile su Sky e NOW a partire dal 4 marzo, in contemporanea con la messa in onda nel Regno Unito.