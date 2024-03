In Primo Piano: I Dietro le Quinte delle Serie più Attese

Karen Pittman abbandona Max And Just Like That

L’attrice Karen Pittman, famosa per il suo ruolo in “Nya Wallace”, non sarà presente nella terza stagione di “Max And Just Like That”, seguito di “Sex and the City”. Questa decisione è stata presa a causa di sovrapposizioni di impegni, dato il suo coinvolgimento anche in “The Morning Show” e “Forever” su Netflix.

Il Ritorno dei Maghi di Waverly

Disney Channel ha greenlit “Wizards” , sequel dell’amata serie “I Maghi di Waverly” , con Selena Gomez e David Henrie che riprenderanno i loro ruoli. Il nuovo progetto, annunciato all’inizio dell’anno, sarà scritto da Jed Elinoff e Scott Thomas.

Il Cast di Black Doves si Arricchisce

Luther Ford, Adeel Akhtar, Tracey Ullman e Finn Bennett si uniscono a Keira Knightley e Ben Whishaw in “Black Doves”, il thriller di Netflix scritto da Joe Barton. La trama segue due spie a Londra durante il periodo natalizio.

Piccoli Brividi 2: Nuovi Dettagli sul Cast

Il cast della seconda stagione di “Piccoli Brividi”, ora diventata un’antologia prodotta da Sony per Disney+, continua a sorprendere, con l’aggiunta di Ana Ortiz nel ruolo di Jen, una detective legata al passato di Brooklyn dopo un tragico evento, insieme a altri talentuosi attori.

NCIS: Origins Spinge la Storia Indietro nel Tempo

Kyle Schmid è stato scelto per interpretare il giovane Mike Franks in “NCIS: Origins”, serie che esplora le origini del personaggio di Gibbs, interpretato inizialmente da Austin Stowell nel 1991. La trama segue i primi passi di Gibbs nell’agenzia NCIS.

Il Ritorno di Nine Perfect Strangers

La serie “Nine Perfect Strangers”, tratta dal romanzo di Liane Moriarty, è stata rinnovata per una seconda stagione, con il ritorno di Nicole Kidman nei panni di Masha. Nuovi volti, come Henry Golding e Mark Strong, si uniscono al cast per offrire nuove emozionanti trame.

Ultime News dal Mondo delle Serie TV

Rockmond Dumbar, noto per aver abbandonato “911” a causa di obiezioni personali alla vaccinazione obbligatoria, entra nel cast di “Fight Night” di Peacock. Nel frattempo, Universal International Studios ha acquisito i diritti del romanzo “The Midnight Feast” di Lucy Foley per una trasposizione televisiva tempestata di mistero.

Progetti in Arrivo sul Piccolo Schermo

In arrivo una serie incentrata sul romanzo horror-mystery “Bless Your Heart” di Lindy Ryan, che esplora il ritorno dei morti in una città del Texas, e l’espansione del cast di “Foundation 3” su Apple TV+, con volti come Cherry Jones e Cody Fern che si uniscono alla produzione.

I Trailer più Attesi della Stagione

I teaser di “The Penguin” e “The Veil” stuzzicano l’attenzione degli spettatori con anticipazioni su due nuove serie: il primo seguito di “The Batman”, con Colin Farrell nel ruolo del Pinguino, e il secondo un thriller con Elizabeth Moss ambientato tra Istanbul, Parigi e Londra, che promette mistero e suspense senza pari.