Iniziati i lavori di ricostruzione del Centro Sociale per Anziani a Val D’Ala dopo l’incendio del 2019

La riqualificazione sociale della comunità di via Val D’Ala-Parco delle Valli, nel Municipio III, sta prendendo forma con l’inizio dei lavori di ristrutturazione del Centro Sociale per anziani. Questa struttura, fondamentale per l’incontro e l’aggregazione degli anziani della zona, era stata gravemente danneggiata da un incendio nel 2019, che ne aveva causato la chiusura. Con un investimento di circa 800.000 euro, il progetto mira a restituire ai cittadini uno spazio sicuro, moderno e funzionale nell’arco di un anno.

Il contesto della ricostruzione

L’incendio e le sue conseguenze

L’incendio che ha distrutto il Centro Sociale per anziani di via Val D’Ala è avvenuto nel 2019, lasciando un vuoto nella comunità, dove economicità, socialità e integrazione sono sempre più cruciali per il benessere degli anziani. La struttura, infatti, era un punto di riferimento per diverse attività sociali e culturali, che contribuiscono a combattere l’isolamento degli over 65. La chiusura ha rappresentato un grave disagio per molti residenti, accentuando l’esigenza di un luogo di ritrovo sicuro e accessibile.

Il blocco progettuale

Dopo l’incendio, la ricostruzione della struttura ha subito numerosi ritardi dovuti a complessità burocratiche e mancanza di fondi. Molteplici sono stati i tentativi di recuperare il progetto, che ha visto la necessità di una revisione fin dai primi passi. I passaggi attuativi non erano stati completati e i finanziamenti precedentemente stanziati non erano sufficienti a coprire i costi di ricostruzione. Questa situazione ha spinto il Dipartimento dei Lavori Pubblici di Roma Capitale a intervenire in modo deciso e determinato.

Avvio dei lavori: dettagli e tempistiche

Fasi di lavoro previste

Il cantiere, avviato il 24 settembre, prevede diverse fasi. Inizialmente, gli operai procederanno con la demolizione delle struttura danneggiata e delle fondazioni. Questa fase è fondamentale non solo per recuperare lo spazio utile, ma anche per garantire la sicurezza del nuovo edificio. A seguire, si procederà con la realizzazione della nuova facciata e della sistemazione delle aree esterne.

Successivamente, saranno installati infissi e avviate le rifiniture interne, con l’obiettivo di rendere il centro operativo nuovamente operativa entro un anno. Questo piano di lavoro ha ricevuto ampi consensi grazie alla sua efficienza e alla rapidità con cui le varie fasi vengono eseguite.

Investimenti e innovazioni

L’assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, ha evidenziato come la nuova struttura non sarà solo una ricostruzione ma un’opera innovativa. L’edificio sarà dotato di tecnologie all’avanguardia e progettato secondo principi di sostenibilità, come l’uso di pannelli fotovoltaici per l’autosufficienza energetica. Questa scelta non solo mira a ridurre l’impatto ambientale, ma anche a garantire un abbattimento delle spese energetiche per la gestione del centro.

L’importanza del nuovo centro sociale

Un luogo di ritrovo essenziale

La ricostruzione del Centro Sociale per anziani di via Val D’Ala non è solo una questione di edilizia, ma rappresenta una risposta concreta alle esigenze socio-culturali della comunità. Questo spazio sarà nuovamente accessibile per gli anziani, fornendo un luogo in cui socializzare, partecipare a eventi e attività ricreative. Il Presidente del Municipio III, Paolo Marchionne, ha rimarcato l’importanza del centro come luogo di aggregazione e socialità, fondamentale per le centinaia di frequentatori abituali.

Benefici per la comunità

Con il termine dei lavori, gli anziani non solo potranno tornare a usufruire di uno spazio rinnovato e sicuro, ma contribuirà a migliorare l’integrazione sociale nel quartiere. Un centro sociale efficiente e accessibile è sinonimo di una vita sociale attiva per le persone anziane, migliorando il loro benessere psicofisico e facilitando la creazione di nuove amicizie, che sono essenziali in questa fascia d’età.

In quanto parte integrante della comunità, la nuova struttura rappresenterà un passo nel riorganizzare servizi sociali necessari e spesso trascurati, creando opportunità per gli anziani di vivere in modo dignitoso e attivo. Il progetto contribuisce così a rendere il quartiere un luogo più inclusivo per tutti i residenti.