Italia: Contrasti Meteo durante le Festività Pasquali

Sud: Ondata di Caldo Estivo

Mentre il Sud Italia si prepara ad accogliere un’ondata di caldo estivo con temperature che raggiungeranno picchi di 33°C tra Pasqua e Pasquetta, il clima al Nord si presenta instabile con rovesci e schiarite, e massime che si assesteranno sui 15-18°C in pianura. L’annuncio del responsabile della redazione di www.iLMeteo.it, Andrea Garbinato, mette in evidenza una netta divisione meteorologica nel Bel Paese.

La Linea di Separazione tra le Stagioni

Garbinato spiega che la linea di separazione tra il clima quasi autunnale e quello estivo sarà individuabile principalmente tra la Bassa Toscana, l’Umbria e le Marche. A nord di questa linea, che si estende da Livorno ad Ancona, si prospettano acquazzoni sparsi, mentre a sud le temperature oscillano intorno ai 22-25°C con picchi superiori ai 30°C in alcune zone del Sud Italia, come Sicilia, Calabria e Puglia.

Condizioni Meteorologiche Differenziate in Italia

Le previsioni indicano che nelle prossime ore sono attese piogge intense soprattutto tra la Liguria di Levante e l’Alta Toscana, con un tempo molto instabile caratterizzato da rovesci anche sul Triveneto, neve sulle Alpi sopra i 1.000 metri e alta marea a Venezia. Lungo la fascia tirrenica, le condizioni saranno leggermente più variabili, mentre altrove è previsto un miglioramento del tempo, sebbene rimarrà ventoso in gran parte del territorio.

L’Influenza dell’Anticiclone Africano

A partire dal Venerdì Santo, l’anticiclone africano farà la sua risalita, portando una giornata discretamente stabile in quasi tutto il Paese, ad eccezione di rovesci frequenti sul nord-ovest e sulle Alpi. Continueranno a soffiare venti tesi dai quadranti meridionali. Anche il sabato si prospetta instabile sulle regioni nord-occidentali, con fenomeni che si estenderanno verso l’Alta Toscana in serata; al contrario, il tempo si manterrà buono da Livorno in giù, sul Nord-Est e lungo il versante adriatico.

Dettaglio sulle Previsioni Giornaliere e Tendenza Pasquale

Giovedì 28: Piogge e neve a 1.000 metri sulle Alpi al Nord; instabilità a tratti, soprattutto in Toscana , al Centro; miglioramento al Sud.

Venerdì 29: Soleggiato al Nord tranne per acquazzoni sul nord-ovest e sulle Alpi; tempo stabile al Centro; bel tempo e aumento delle temperature al Sud.

Sabato 30: Peggioramento al Nord con rovesci in arrivo da ovest; tempo stabile al Centro con possibili piogge serali in Toscana; bel tempo e caldo al Sud.

Tendenza per le Festività Pasquali

Le previsioni suggeriscono un’instabilità al nord durante la Santa Pasqua, condizioni variabili al Centro e clima caldo e soleggiato al Sud; mentre per Pasquetta sono attesi temporali locali dal nord verso Toscana, Lazio e Sardegna, con temperature superiori ai 30°C nel Mezzogiorno.

La varietà di condizioni meteorologiche durante le festività pasquali conferma una volta di più la diversità climatica che caratterizza l’Italia, con il Nord e il Sud che vivranno esperienze meteorologiche completamente diverse durante questo periodo speciale dell’anno.