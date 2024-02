La carriera di David Sebasti: attore argentino di successo

David Sebasti è un attore argentino molto noto in Italia per la sua fortunata carriera tra cinema, teatro e televisione. Ha iniziato la sua carriera negli studi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, crescendo sotto la guida di Giancarlo Cobelli. Questo percorso lo ha preparato al suo grande debutto sul grande schermo e in televisione.

Il ruolo di David Sebasti in Gloria

In Gloria, la serie TV in onda su Rai Uno, David Sebasti interpreta il personaggio di Filippo, il compagno amorevole di Sergio e fratello di Gloria, interpretata da Sabrina Ferilli. Filippo è descritto come un carabiniere audace ma con un cuore tenero. La sua relazione con Sergio è solida, fino a quando non si inizia a discutere di Gloria. Mentre Sergio non ha una grande opinione di sua sorella, Filippo la adora.

Una carriera televisiva e cinematografica di successo

Il debutto televisivo di David Sebasti risale al 1999 nel film tv “Il compagno” diretto da Francesco Maselli. Da allora ha preso parte a numerose produzioni televisive di successo come Cuore, R.I.S. 3, Che Dio Ci aiuti, L’onore e il rispetto, Lea, Doc – Nelle tue mani, Studio Battaglia e Nero a metà. Nel mondo del cinema, ha recitato in film come Il quaderno della spesa, Altromondo e Torno indietro e cambio vita.

La vita privata di David Sebasti

Poche informazioni sono disponibili sulla vita privata di David Sebasti. È noto per essere una persona molto riservata e non divulga dettagli sulla sua famiglia o relazioni personali. Al momento non è chiaro se abbia una moglie, figli o se sia coinvolto in una relazione.

Una presenza discreta sui social media

David Sebasti sembra mantenere una certa distanza dai social media, non avendo un profilo Instagram privato. Questa scelta rivela la sua preferenza per la privacy riguardo alle sue questioni personali, mostrandosi riservato anche al di fuori dei riflettori.