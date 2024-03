La Location Iconica di Un Posto al Sole: Palazzo Palladini a Posillipo

Il Magnifico Palazzo Palladini di Un Posto al Sole

Tra le scenografiche location di Un Posto al Sole, il Palazzo Palladini occupa un posto d’onore. Le affascinanti vicende delle famiglie Ferri, Graziani, e Boschi si svolgono in questo sontuoso palazzo, che funge da sfondo principale per la serie televisiva italiana più longeva in onda dal 1996.

Diverse abitazioni valorizzano l’architettura del palazzo: dal maxi appartamento di Roberto Ferri al suggestivo appartamento “La Terrazza” di Anna Boschi. Il piano rialzato è invece dominato dalle residenze di personaggi come Renato Poggi, Ornella e Raffaele Bruni, e Filippo Sartori. Non mancano spazi come la cantina, il sotterraneo, e una suggestiva spiaggia privata.

La Reale Dimora di Palazzo Palladini a Posillipo

Situato sulla collina di Posillipo, il Palazzo Palladini offre uno scenario mozzafiato sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio. La soap opera è ambientata in Campania, e più precisamente nella prestigiosa dimora che prende il nome dalla nobile famiglia Palladini, che controlla le imprese immaginarie della serie.

La vera Villa Volpicelli, situata in Via Ferdinando Russo numero 4, è la residenza reale che rappresenta il Palazzo Palladini sullo schermo. Risalente al tardo Seicento, la villa ospitò anche Giuseppe Garibaldi e in passato era conosciuta come Villa Rocca Matilde . Immersa in un vasto giardino con una terrazza panoramica sul Vesuvio, la villa è un gioiello di Posillipo.

La Storica Villa Volpicelli: Palazzo Palladini su Airbnb

Dal 2004, la maestosa Villa Volpicelli è stata l’iconica location esterna di Palazzo Palladini in Un Posto al Sole. Questa splendida residenza, con la sua storica importanza e la bellezza paesaggistica, è ora disponibile anche su Airbnb, offrendo ai fan la possibilità di vivere l’esperienza di un vero e proprio set televisivo.