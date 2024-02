La principessa-attrice Ira von Furstenberg: addio al volto del jet-set

Addio a Ira von Fürstenberg: Icona del Cinema e del Jet-Set Internazionale

Ira von Fürstenberg, la celebre principessa, attrice e modella, è deceduta oggi a Roma all’età di 83 anni. Nata come Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg il 17 aprile 1940, era figlia del principe Tassilo Fürstenberg e di Clara Agnelli, sorella di Gianni Agnelli, l’ex presidente della Fiat.

Dotata di un fascino straordinario, Ira von Fürstenberg è stata un’icona sexy degli anni ’60 e ha raggiunto la fama sul grande schermo grazie al suo ruolo nel film “Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue” (1967) accanto ad Alberto Sordi. La sua carriera cinematografica ha spaziato in una trentina di film tra gli anni ’60 e ’70, lavorando con registi di fama come Mario Bava e Lucio De Caro.

La Vita Privata di Ira von Fürstenberg: Matrimoni e Vita da Jet-Setter

Ira von Fürstenberg è stata sposata con il principe spagnolo Alfonso di zu Hohenlohe-Langenburg, con cui ha avuto due figli, Christoph e Hubertus. Dopo il primo matrimonio, si è risposata con il playboy Francesco “Baby” Pignatari. La sua vita da jet-setter l’ha portata in luoghi esclusivi come il Marbella Club, fondato dal marito Alfonso, diventando una figura di spicco nella vita mondana internazionale.

Dal Cinema alla Moda: il Multifaceted di Ira von Fürstenberg

Dopo aver lasciato il mondo del cinema, Ira von Fürstenberg ha intrapreso una carriera nella moda e nel design di gioielli. Ha collaborato con riviste di moda di prestigio come “Vogue” e ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende di cosmetici e profumi. La sua versatilità l’ha portata a essere una figura di spicco anche nell’antiquariato e nel design di gioielli, dimostrando un talento eclettico che ha lasciato il segno in diversi settori.

