La Promessa: Anticipazioni e Trama della Puntata del 26 Febbraio 2024

Lunedì 26 febbraio 2024, su Canale 5 è andata in onda la puntata odierna de La Promessa, la celebre soap spagnola che ha conquistato il pubblico televisivo italiano. Lanciata da Mediaset lo scorso giugno, la serie ha preso il posto di Uomini & Donne nel palinsesto estivo della rete principale del Biscione.

Annuncio Importante di Jimena a Manuel

Nell’episodio del giorno, il personaggio di Jimena ha riservato a Manuel un annuncio di grande rilievo: la duchessa ha comunicato al marchesino di essere in dolce attesa. Questa sconvolgente notizia mette fine al sogno di Manuel di trasferirsi a Milano per dedicarsi ai suoi progetti nel campo aeronautico.

Rivelazioni e Proposte in La Promessa

Mentre Jimena e Manuel affrontano questa nuova svolta nelle loro vite, altre trame si intrecciano nella soap spagnola. Jana confessa a Curro di aver assistito al bacio tra Lorenzo ed Elisa, mentre Salvador decide di confessare a Maria la sua paura di perderla, proponendole di sposarlo. Nel mentre, gli spettatori sono sempre più coinvolti nelle intricate vicende amorose e drammatiche che caratterizzano La Promessa.

Modalità per Seguire La Promessa in Streaming e in Replica

Per gli spettatori che non vogliono perdersi neanche un episodio della serie, è possibile seguire La Promessa in diretta su Canale 5, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 16.40. In alternativa, la soap spagnola è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, consentendo ai fan di recuperare gli episodi anche in un secondo momento, tramite il servizio on-demand offerto dalla piattaforma. Inoltre, per chi volesse rivedere gli episodi precedenti, La Promessa è trasmessa in replica su La5 durante la settimana lavorativa, permettendo agli spettatori di immergersi ancora una volta nelle vicende dei personaggi affezionati.