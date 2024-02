La Promessa: Soap Spagnola su Canale 5

Panoramica della Soap La Promessa su Canale 5

La soap spagnola La Promessa è diventata una presenza fissa nel palinsesto estivo di Canale 5, prendendo il posto di Uomini & Donne. Trasmessa a partire dall’8 gennaio 2023, la serie ha ripreso il suo orario regolare con episodi dal lunedì al venerdì alle 16:45.

Anticipazioni della Puntata del 28 Febbraio 2024

Alonso mette Martina di fronte a una decisione difficile, spingendola a mandare via Beatriz. Martina, sconvolta dalla richiesta, trova conforto in Curro ma un evento inaspettato li mette entrambi in allarme. Nel frattempo, la notizia della gravidanza di qualcuno scuote la servitù, portando Jana alle lacrime. Allo stesso tempo, Candela e Simona affrontano un confronto durante la pausa di studio.

La Trama dell’Episodio 134 parte 4

Un segreto nascosto si rivela dietro l’atteggiamento di Simona verso Candela, mentre Salvador decide di fare una proposta importante a María Fernández. Nonostante le sue riserve sul matrimonio, l’amore sembra vincere sulla sua incertezza, portando alla decisione di chiederle di sposarlo.

La Visione Streaming di La Promessa su Mediaset Infinity

La puntata di La Promessa può essere vista in streaming su Mediaset Infinity, piattaforma gratuita che richiede la creazione di un account. Offrendo accesso alle puntate trasmesse, è un modo comodo per seguire la serie anche in ritardo. La visione in diretta su Canale 5 è un’altra opzione per non perdere nemmeno un episodio.

Come Seguire La Promessa in Diretta

Per essere aggiornati su La Promessa, basta sintonizzarsi su Canale 5 alle 16:40 dal lunedì al venerdì. La diretta è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile guardare la soap su diversi dispositivi come computer, smartphone e tablet con l’app scaricabile.

Repliche di La Promessa

Le repliche di La Promessa sono disponibili su Mediaset Infinity per coloro che desiderano recuperare gli episodi precedenti. La piattaforma offre la possibilità di guardare i programmi on demand, dandoti la flessibilità di seguire la serie anche in orari diversi. In alternativa, le repliche vanno in onda su La5 dal lunedì al venerdì, ampliando le opportunità per i fan di La Promessa.