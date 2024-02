La Regina Rossa, adattamento televisivo di successo

La Regina Rossa, serie TV tratta dall’acclamata trilogia di Juan Gómez-Jurado, è finalmente approdata su Prime Video. L’annuncio dell’adattamento del primo volume, Reina Roja, è stato fatto ufficialmente l’8 giugno 2022. L’autore spagnolo si è guadagnato il primato di romanzo più venduto in Spagna per ben tre anni consecutivi con i seguiti Loba Negro e Rey Blanco.

Un thriller avvincente ambientato a Madrid

Reina Roja è un thriller avvincente che ha come sfondo Madrid, la capitale spagnola che svolge un ruolo centrale nella trama. La serie mescola abilmente l’azione dell’indagine con la magnetica e spiritosa chimica tra i due protagonisti, creando una narrazione avvincente e coinvolgente.

I dettagli sulle riprese e la data di uscita

Le riprese della prima stagione hanno preso il via l’18 agosto 2022 a Madrid, durando 24 settimane per concludersi il 27 gennaio 2023. L’uscita della serie è programmata per il giovedì 29 febbraio 2024 in esclusiva su Prime Video, disponibile in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo, promettendo di catturare l’attenzione degli spettatori di tutto il mondo.

Anticipazioni sulla trama di Regina Rossa

La serie gira attorno ad Antonia Scott, la persona con il QI più alto del pianeta, soprannominata la “Regina Rossa” di un progetto segreto di polizia. Quando un omicidio e un rapimento agitano la società spagnola, l’organizzazione di Antonia entra in azione. Il suo ex capo si rivolge a Jon Gutierrez, un poliziotto irascibile, per aiutare Antonia a risolvere il mistero. Tra i due si sviluppa un complesso rapporto fatto di scontri e reciproca ammirazione.

Il cast stellare di Regina Rossa

Il cast della serie vede Vicky Luengo e Hovik Keuchkerian nei ruoli principali di Antonia Scott e Jon Gutiérrez. Tra gli altri attori spiccano Alex Brendemühl, Nacho Fresneda, Emma Suárez e Selam Ortega, che arricchiscono il cast con le loro interpretazioni coinvolgenti.

Dettagli sulla produzione e sui creatori

La serie, composta da 7 episodi, è prodotta da Dopamine e Focus, con la showrunner Amaya Muruzábal e il regista Koldo Serra. La sceneggiatura è stata firmata da Muruzábal e Salvador Perpiñá, assicurando una narrazione avvincente e ricca di colpi di scena.

Dove vedere Regina Rossa in streaming

La serie sarà disponibile in esclusiva su Prime Video, offrendo agli spettatori di tutto il mondo la possibilità di immergersi in questo avvincente thriller spagnolo. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del genere e per chi è alla ricerca di una storia avvincente e coinvolgente.