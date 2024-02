La rottura tra Chiara Ferragni e Fedez: il supporto degli amici

Chiara Ferragni, dopo la rottura con Fedez, ha potuto contare sul sostegno dei suoi più cari amici, tra cui Angelo Tropea, ex pr ed ex marketing manager del suo brand. Quest’ultimo, attualmente direttore marketing di The Rome EDITION, il primo hotel italiano a Roma di lusso della catena Marriott International, è stato presente per la digital influencer in un momento di crisi. Accanto a Tropea, Chiara ha trascorso del tempo con le sorelle Valentina e Francesca, l’amica Veronica Ferraro – anche lei influencer – e il produttore Davide Simonetta, noto come d.whale.

Il pranzo al Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa

La crew ha deciso di pranzare insieme al ristorante di Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa, a Milano. Chiara Ferragni, famosa per il suo brand, ha condiviso sui social una foto mentre gustava un caffè nella sua iconica tazzina con l’occhio distintivo. Sempre sui social è apparsa una foto di Paloma, il labrador che è entrato a far parte della famiglia Ferragnez dopo la morte del loro French Bulldog Matilde. Nel frattempo, alcuni rumors riportati da “Pomeriggio Cinque” parlano della ricerca da parte di Fedez di un nuovo appartamento in affitto a Milano, con un’affitto mensile di 17mila euro, al fine di restare vicino ai suoi figli.

La presunta distanza tra Chiara Ferragni e Fedez

Secondo quanto raccontato dal direttore di “Nuovo” Riccardo Signoretti, Fedez sembra essere orientato a trascorrere più tempo oltreoceano, in particolare a Miami, dove si è recentemente recato insieme alla sua assistente Eleonora Sesana per motivi professionali. La relazione tra Chiara Ferragni e Fedez sembra essere sempre più tesa, con voci che parlano di un incontro finito male nella loro nuova casa a Milano. Gli avvocati delle due parti sono stati coinvolti in una corrispondenza dalle tonalità accese. Anche se i fan speravano in una riconciliazione, le ultime notizie sembrano smentire questa possibilità.

La preoccupazione dei fan e la solidarietà online

L’intervista rilasciata da Chiara Ferragni al “Corriere della Sera” ha suscitato molte reazioni, in particolare per le sue parole riguardo al mantenimento dei problemi di coppia all’interno della sfera privata. I fan dei Ferragnez si sono dimostrati preoccupati per il futuro della coppia e hanno organizzato una veglia di preghiera sui social per sostenere il matrimonio dei due. L’appello ha raccolto oltre 60mila adesioni, dimostrando l’affetto e la solidarietà del pubblico nei confronti della coppia di celebrità.