La Rua: La Carriera, La Vita Privata e Tutto sui Protagonisti di Amici 2016 e Una Voce per San Marino 2024

I La Rua sono un gruppo proveniente da Ascoli Piceno, noto per la partecipazione ad Amici, al concertone del 1° maggio e altre importanti esperienze musicali. Scoperti da un rinomato produttore italiano, la band vanta una carriera piena di ambizioni e successi. Andiamo alla scoperta di alcuni dettagli interessanti sulla loro carriera e sulla loro sfera privata.

La Storia dei La Rua: La Band e il Cantante

La band La Rua è stata fondata ad Ascoli Piceno dall’incontro tra il cantante Daniele Incicco e il produttore Dario Faini. Sin dai loro esordi, i La Rua hanno mostrato il loro talento partecipando alle selezioni per Sanremo nel 2012 e vincendo il concorso Area Sanremo. Nel 2015, la band ha pubblicato il loro primo album omonimo, esibendosi al Concerto del Primo Maggio e aggiudicandosi il premio come Miglior Gruppo del contest 1MNEXT dedicato agli artisti emergenti.

Gli Anni di Successo

Nel 2015, i La Rua sono entrati a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi. L’anno successivo hanno partecipato al serale, sotto la guida di Emma ed Elisa. Anche se non sono riusciti a vincere, hanno siglato un contratto prestigioso con la Universal, casa discografica che ha prodotto il loro secondo album, “Sotto Effetto di Felicità”. Nel 2017, la band è tornata sul palco del Concertone del Primo Maggio e ha intrapreso il loro primo tour nazionale. Nel medesimo anno, hanno registrato il brano “È Quasi Magia, Johnny!” con Cristina D’Avena per l’album “Duets – Tutti Cantano Cristina”.

La Rua Oggi e Nel Futuro

Nonostante il loro successo, i La Rua non hanno ancora calcato il palco dell’Ariston a Sanremo. Nel 2020 hanno avviato una collaborazione importante con Elisa, che li ha accompagnati nel tour “Back to the Future Live 2022”. Nel 2024, hanno partecipato al contest “Una Voce per San Marino”, con l’obiettivo di conquistare un posto all’Eurovision 2024.

La Discografia dei La Rua

2015: “La Rua”

2016: “Sotto Effetto di Felicità”

2019: “Nessuno Segna da Solo”

Curiosità sui La Rua

La formazione dei La Rua include Daniele Incicco , William D’Angelo , Davide Fioravanti , Nacor Fischetti , Alessandro ‘Charlie’ Mariani e Matteo Grandoni .

include , , , , e . Nel 2013, i La Rua hanno aperto l’unica data italiana degli Imagine Dragons a Milano .

hanno aperto l’unica data italiana degli Imagine Dragons a . Il brano “Sull’Orlo di una Crisi d’Amore” è stato escluso dal Festival di Sanremo nel 2018.

Nel 2017, hanno vinto il premio Eccellenza del Territorio al Festival dell’Adriatico.

I La Rua sono attivi su Instagram e TikTok con migliaia di follower.

Per ascoltare le migliori canzoni dei La Rua, è possibile trovare una playlist dedicata su Spotify.

