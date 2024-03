La scalata mediatica di Michel Dessì grazie alla crisi dei Ferragnez

Michel Dessì, l’inviato di punta di Pomeriggio Cinque, ha visto improvvisamente la sua popolarità salire alle stelle a causa della tumultuosa crisi che ha coinvolto Chiara Ferragni e Fedez. Da quando lo scandalo Balocco ha scosso il mondo dei Ferragnez, il giornalista calabrese ha iniziato a seguire da vicino la coppia, piazzandosi costantemente sotto il grattacielo di CityLife dove i due si erano trasferiti. L’insistenza di Dessì nel cercare informazioni persino dal dog sitter di Paloma, il labrador dei Ferragnez, ha causato un certo attrito con il rapper. Tuttavia, la situazione è poi evoluta in una strana tregua, con regali inaspettati da parte del giornalista che ha tentato di riconciliarsi con la coppia.

La pace ritrovata tra i Ferragnez e il giornalista “Ferragnista”

Dopo una serie di scambi di frecciatine pubbliche tra Chiara Ferragni, Fedez e Michel Dessì, sembrerebbe che sia finalmente giunta la pace tra le parti. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha risposto alle provocazioni del duo Ferragnez con una certa ironia, sottolineando il ruolo dei mass media nella vita di personaggi così noti. L’inaspettata svolta nel rapporto tra i Ferragnez e il giornalista è arrivata a febbraio, quando sembra che Dessì abbia trovato il modo di guadagnarsi la loro fiducia, addirittura regalando loro un amuleto portafortuna. La situazione ha portato a sorprese anche sul fronte mediatico, con Dessì ribattezzato ironicamente come “Ferragnista” durante una trasmissione televisiva, confermando la sua rapida ascesa nel mondo della comunicazione.

Il percorso professionale di Michel Dessì, tra Calabria e Mediaset

Michel Dessì, nato nella suggestiva Piana di Gioia Tauro in Calabria, ha iniziato la sua carriera televisiva nel 2014 fondando una televisione locale chiamata SUD, per poi approdare a Mediaset nel 2018. Da quel momento, ha lavorato come giornalista politico in programmi come “Dalla vostra parte” e “Stasera Italia”, oltre a tenere una rubrica su “Il Giornale”. La sua passione per la televisione lo ha portato fin da giovane a sognare di intraprendere questa carriera, ispirato dai programmi tv che guardava sin da bambino. Non tutti sanno che i suoi genitori sono ex concorrenti del Grande Fratello, un dettaglio curioso che ha contribuito a rendere ancora più interessante il profilo di Dessì nel mondo dei media.

La storia familiare di Michel Dessì e i legami con il mondo della TV

Una parte meno conosciuta della vita di Michel Dessì riguarda la sua famiglia, in particolare i suoi genitori Alfio Dessì e Rosa “Rosy” Stagnitti, entrambi ex partecipanti al Grande Fratello. La loro storia d’amore ha avuto un inizio travagliato, con una fuga d’amore per poter coronare il loro desiderio di matrimonio nonostante le resistenze familiari. Questo particolare retroscena della vita di Dessì aggiunge un tocco di spessore umano alla sua figura mediatica, svelando dettagli intimi e curiosi che non tutti conoscono. La sua crescita professionale e il legame con le vicende del mondo della TV confermano la sua determinazione e passione per il mondo dei media, rendendolo un professionista stimato e ammirato nel panorama televisivo italiano.