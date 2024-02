La scomparsa di Chris Gauthier, l'indimenticabile William Smee di Once Upon a Time - Occhioche.it

Chris Gauthier, noto per aver interpretato il ruolo di William Smee nella celebre serie televisiva Once Upon a Time, ha lasciato il mondo dello spettacolo in modo improvviso il 23 febbraio all’età di 48 anni. L’annuncio della sua prematura scomparsa ha lasciato attoniti i suoi fan di tutto il mondo, mentre colleghi, amici e familiari piangono la perdita di un talento incredibile.

L’addio a un talento poliedrico

Chris Gauthier, conosciuto per la sua straordinaria interpretazione di William Smee, ha lasciato un vuoto nel cuore di chi lo ha conosciuto personalmente e di chi lo ha ammirato sullo schermo. Attraverso un comunicato ufficiale rilasciato dai suoi rappresentanti, Tristar Appearances/Event Horizon Talent, è stata confermata la sua scomparsa a seguito di una breve ma intensa malattia. La notizia ha destato un’ondata di affetto e ricordi da parte di coloro che hanno avuto la fortuna di condividere il set con lui.

Un omaggio commovente

Colin O’Donoghue, l’attore che ha interpretato il ruolo di Uncino accanto a Gauthier, ha espresso il suo dolore attraverso un toccante messaggio su Instagram: “Riposa in pace Chris. Ho il cuore spezzato. Il mio amore e i miei pensieri vanno a [moglie] Erin e ai ragazzi! Ci mancherai fratello! Eri il vero capitano!!”. Le parole dell’amico e collega risuonano come un tributo sincero alla grande umanità e al talento di Chris Gauthier, che ha lasciato un’impronta tangibile in ogni ruolo interpretato.

Un lascito artistico indelebile

Oltre alla sua partecipazione a Once Upon a Time, Chris Gauthier ha calcato molte altre scene televisive e cinematografiche con successo. Tra le sue interpretazioni più note si annoverano quelle in serie come Supernatural, Smallville, Harper’s Island, Sanctuary, Una serie di sfortunati eventi, Legends of Tomorrow e il reboot di Streghe della CW. Al cinema, ha lasciato il segno in pellicole come “40 giorni e 40 notti“, “Agente Cody Banks” e “Freddy vs. Jason“. La sua versatilità e il suo carisma hanno reso ogni personaggio unico e indimenticabile, regalando al pubblico emozioni e ricordi indelebili.