La terza stagione di Doc 3: Programmazione completa e novità

Partenza della nuova stagione

La terza stagione della amata fiction italiana “Doc – Nelle tue mani” con protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli, va in onda a partire dall’11 gennaio 2024 su Rai 1. Gli spettatori potranno godersi i primi due episodi della serie, che si articola in un totale di 8 serate, ciascuna con due episodi. La programmazione si estende quindi per otto settimane, corrispondenti a due mesi di emozioni e colpi di scena.

Una produzione di successo

La serie, prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e realizzata dai talentuosi registi Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, vanta un cast d’eccezione che include, oltre a Argentero e Gioli, attori come Sara Lazzaro, Pierpaolo Spollon, e molti altri. Il soggetto della serie è frutto della creatività di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, garantendo un mix di suspense e dramma che tiene incollati gli spettatori allo schermo.

Un futuro incerto per i protagonisti

Nella terza stagione di “Doc”, il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, si troverà di fronte alla sfida più grande della sua vita: confrontarsi con un passato sconvolgente e sconosciuto, che lo costringerà a ridefinire la propria identità. Sarà proprio attraverso la cura dei pazienti che il protagonista dovrà affrontare i propri demoni interiori e trovare la via per la guarigione, sia fisica che emotiva.

La programmazione di Doc 3

Gli episodi di Doc 3 andranno in onda in prima serata su Rai 1 a partire da giovedì 11 gennaio 2024. Per chi non potrà seguire la serie in diretta, è possibile usufruire della visione in streaming e on demand su RaiPlay. Di seguito, il calendario completo degli episodi:

Prima puntata – episodi 1 e 2 – giovedì 11 gennaio 2024

Seconda puntata – episodi 3 e 4 – giovedì 18 gennaio 2024

Terza puntata – episodi 5 e 6 – giovedì 25 gennaio 2024

Quarta puntata – episodi 7 e 8 – giovedì 1 febbraio 2024

Quinta puntata – episodi 9 e 10 – giovedì 15 febbraio 2024

Sesta puntata – episodi 11 e 12 – giovedì 22 febbraio 2024

Settima puntata – episodi 13 e 14 – giovedì 29 febbraio 2024

Ottava puntata – episodi 15 e 16 – giovedì 7 marzo 2024

Si consiglia di tenersi aggiornati in quanto la programmazione potrebbe subire variazioni. In ogni caso, gli appassionati non possono perdere l’appuntamento con Doc 3 per immergersi in una storia avvincente e ricca di emozioni.