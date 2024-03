L’atteso ritorno de L’ispettore Dalgliesh: anticipazioni e dettagli esclusivi

L’ispettore Dalgliesh 3: Data di Uscita e Luoghi delle Riprese

La terza stagione de L’ispettore Dalgliesh è il sogno di molti fan che attenderanno con ansia il ritorno dell’amatissimo ispettore Adam Dalgliesh sullo schermo. Le riprese della nuova stagione sono iniziate a Belfast all’inizio di quest’anno e sono previste per concludersi entro l’estate. Sebbene la data di uscita ufficiale non sia stata annunciata, è plausibile aspettarsi che possa avvenire nel 2025, forse durante la primavera. Gli appassionati britannici potranno godere della prima visione su Channel 5, mentre negli Stati Uniti la serie sarà disponibile su Acorn TV.

L’ispettore Dalgliesh 3 in Italia: Trasmesso su Giallo

Per quanto riguarda l’Italia, i telespettatori sono in attesa di una data precisa per l’arrivo della nuova stagione su Giallo. Gli estimatori della serie potrebbero vedere il terzo capitolo delle avventure di Dalgliesh nella programmazione autunnale del 2025, quando il canale trasmetterà in esclusiva gli episodi dopo aver acquisito i diritti da Sky. Ogni dettaglio riguardo alla trasmissione ufficiale sarà probabilmente svelato durante l’annuale presentazione dei palinsesti del gruppo Warner Bros. Discovery, solitamente organizzata nel mese di luglio.

Trama e Anticipazioni per L’ispettore Dalgliesh 3

Nella terza stagione, il talentuoso attore Bertie Carvel torna a interpretare il ruolo dell’enigmatico ispettore Adam Dalgliesh, un personaggio che affascina per la sua profonda empatia e capacità di penetrare nelle oscure profondità della mente umana. La serie, ispirata ai romanzi di successo di P.D. James, si dipana attraverso complesse vicende criminali negli anni Settanta in Inghilterra. Gli appassionati non potranno che attendersi nuovi colpi di scena e indagini avvincenti che metteranno alla prova l’ingegno di Dalgliesh.

Episodi, Cast e Dietro le Quinte di L’ispettore Dalgliesh 3

La terza stagione sarà composta da sei avvincenti episodi inediti, guidati dalla sceneggiatura di Helen Edmundson e il supporto di Stewart Harcourt. Il cast si conferma di alto livello con Bertie Carvel nel ruolo principale, affiancato da talentuosi attori come Carlyss Peer e Alistair Brammer. Dietro la macchina da presa, registi di fama come Geoffrey Sax, Andrew Tohill, Ryan Tohill e Jon Wright si sono alternati per creare un’esperienza visiva coinvolgente ed emozionante. La produzione è curata da New Pictures e Acorn Media Enterprises, con il sostegno di Northern Ireland Screen.

Esiste già un Trailer per L’ispettore Dalgliesh 3?

Con le riprese attualmente in corso, il trailer della terza stagione non è ancora disponibile. Tuttavia, per ingannare l’attesa, è possibile dare un’occhiata al trailer della seconda stagione che già prometteva emozioni e colpi di scena incredibili. L’attesa è sempre più intensa, e i fan non vedono l’ora di immergersi nelle nuove vicende dell’ispettore Dalgliesh.

Dove Vedere L’ispettore Dalgliesh 3 in Streaming

Gli appassionati potranno godersi gli episodi della terza stagione in streaming su discovery+, contemporaneamente alla messa in onda su Giallo. Negli Stati Uniti, Acorn TV fornirà il servizio di streaming per i fan oltreoceano, rendendo la serie accessibile a un vasto pubblico globale desideroso di seguire le avvincenti vicende di Adam Dalgliesh.