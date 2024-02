Laura Pausini: Successi e Nuove Date del World Tour 2023/2024

Il tour mondiale di Laura Pausini si rivela un grande successo, con numeri da record e fan entusiasti in tutto il mondo. Dopo diversi sold-out, la cantante italiana ha annunciato l’aggiunta di nuove date per soddisfare la crescente domanda del suo pubblico.

Il Trionfo del World Tour e il Debutto del “Winter Tour”

Il World Tour 2023/2024 di Laura Pausini ha conquistato il cuore dei fan, con performance indimenticabili e emozionanti in diverse città del mondo, inclusa una tappa memorabile in Cile. Ora, per accontentare i suoi sostenitori affezionati, la cantante ha deciso di lanciare il “Winter Tour” con tappe invernali in numerose città europee e non solo.