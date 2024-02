Le serie TV più attese del 2024: il panorama televisivo in evoluzione - Occhioche.it

Echo: La nuova serie Marvel Studios su Disney+

La serie tv Marvel Studios, intitolata Echo, è pronta a esordire su Disney+ nel 2024. Con una trama ricca di azione e dramma, la serie segue Maya Lopez, interpretata da Alaqua Cox, una supereroina nativa americana in fuga dall’impero criminale di Wilson Fisk.

True Detective – Night Country: La quarta stagione su Sky

La quarta stagione di True Detective, intitolata Night Country, debutterà su Sky. La trama ruota attorno alla scomparsa misteriosa di otto uomini in un desolato scenario artico in Alaska, mettendo alla prova le detective Liz Danvers ed Evangeline Navarro.

SKAM Italia: La sesta stagione su Netflix

La sesta stagione di SKAM Italia presenterà una nuova protagonista, Asia Giovannelli. La trama segue la vita di Asia, affrontando sfide significative con il sostegno delle sue amiche e l’incontro con un nuovo personaggio importante di nome Giulio.

Griselda: Il ritorno di Sofía Vergara su Netflix

Sofía Vergara tornerà a recitare sul piccolo schermo con la serie Griselda, un racconto basato sulla vita di Griselda Blanco e il suo coinvolgimento nel narcotraffico. La serie promette di mostrare il lato oscuro e affascinante di una delle donne più potenti della storia dei cartelli della droga.

I Masters of the Air: La dramedy sulla Seconda Guerra Mondiale su Apple TV+

La serie tv Masters of the Air, prodotta da Steven Spielberg e con Austin Butler come protagonista, racconta le missioni rischiose del 100° Gruppo Bombardieri durante la Seconda Guerra Mondiale. La serie affronta le sfide estreme e i pericoli dei combattimenti aerei ad alta quota.

Un Amore: La serie Sky Original sul ritorno di un vecchio amore

Un Amore è la nuova serie Sky Original che racconta la storia di Alessandro e Anna, un amore nato durante un viaggio Interrail in Spagna e cresciuto attraverso scambi epistolari intensi. Vent’anni dopo il loro primo incontro, si ritrovano a Bologna per affrontare la realtà della vita e dell’amore.

