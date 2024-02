Le vicende di La Promessa: Puntata del 27 febbraio 2024

Panoramica su La Promessa

La soap spagnola La Promessa va in onda su Canale 5, sostituendo Uomini & Donne nel palinsesto estivo di Mediaset. Dopo un’iniziale programmazione a orari diversi, a partire dall’8 gennaio 2023 è tornata al consueto slot pomeridiano dal lunedì al venerdì alle 16:45. L’episodio 134 terza parte in onda il 27 febbraio 2024. Ecco le anticipazioni.

Annuncio di gravidanza e nuove decisioni

Nell’episodio di oggi de La Promessa, Manuel e Jimena faranno una sorprendente annuncio durante la colazione: la gravidanza di Jimena. Catalina seguirà il consiglio di Lorenzo di delegare la firma dei contratti per partire con Alonso verso la casa di cura. La notizia della gravidanza porterà Manuel a fronteggiare una responsabilità inaspettata. Nel frattempo, Curro sarà sconvolto dalle rivelazioni di Jana su suo padre, il capitano Lorenzo, e sul bacio con la baronessa Elisa.

Modalità di visione e replica

La puntata di La Promessa del 27 febbraio 2024 andrà in onda su Canale 5 dalle 16.40 alle 16.55, seguendo l’appuntamento settimanale dal lunedì al venerdì. La serie si inserisce nel palinsesto pomeridiano insieme a Beautiful e Terra Amara. La possibilità di seguire La Promessa in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity offre la flessibilità di visione. Per chi volesse rivedere l’episodio, la replica è disponibile su Mediaset Infinity o su La5, dal lunedì al venerdì.