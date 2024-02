L’Epica Serie TV “Shōgun” su Disney+: Trama e Anticipazioni

La serie tv “Shōgun” arriva su Disney+ dal 27 febbraio, prendendo vita dal romanzo di successo di James Clavell. L’ambientazione è il Giappone feudale del 1600, in piena guerra civile e intrighi di potere. Lord Yoshii Toranaga è al centro della scena, combattendo strenuamente mentre i suoi nemici complottano alle sue spalle. Tutto cambia con l’arrivo di John Blackthorne, un pilota inglese con segreti che potrebbero ribaltare gli equilibri di potere.

La Trama di “Shōgun” e i Personaggi Principali

Blackthorne diventa il custode di informazioni cruciali per Toranaga, che potrebbero essere decisive per sconfiggere i mercanti portoghesi e i preti gesuiti avversari. Il legame tra Blackthorne e Toranaga si intreccia con la presenza di Toda Mariko, una nobildonna cristiana divisa tra la sua fede, il dovere filiale e la complessa relazione con Blackthorne. La serie svela intrighi, alleanze e scontri in un contesto storico avvincente.

La Data di Uscita e gli Episodi di “Shōgun” su Disney+

La serie evento globale di FX, “Shōgun”, debutterà il 27 febbraio in Italia su Disney+. I 10 episodi verranno rilasciati settimanalmente, con i primi due che saranno disponibili al lancio. Gli spettatori potranno immergersi nella trama avvincente e nei colpi di scena di questa produzione di alto livello, pronti a seguire le vicende di Toranaga, Blackthorne e Mariko fino al gran finale il 23 aprile.