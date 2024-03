L’incantevole sfondo di Call My Agent – Italia 2: Un Viaggio attraverso le Location

Dietro le quinte di Call My Agent – Italia 2 si nasconde un mondo vibrante e ricco di suggestioni che incantano gli spettatori. Scopriamo insieme le affascinanti location che fanno da cornice alla celebre serie TV, pronta a rapire di nuovo il pubblico a partire dal 22 marzo 2024 su Sky e NOW.

Alla Scoperta di Roma: la Capitale che Incanta

Nella seconda stagione di Call My Agent – Italia ci immergiamo nella maestosità di Roma, tra luoghi iconici come Piazza del Popolo e Campo de’ Fiori, e scorci suggestivi come la balera in Largo dei Librari e la modernità della sala proiezioni del MACRO. Le scene interne dell’agenzia, invece, prendono vita nei teatri di posa degli Studios, ex Stabilimenti De Paolis.

Anche nella prima stagione, Roma è stata una presenza imprescindibile, con la scalinata di Trinità dei Monti e Piazza di Spagna a fare da sfondo a momenti carichi di emozioni e colpi di scena.

Venezia: Uno Sguardo dietro le Quinte della Magia Cinematografica

Nella nuova stagione, Venezia si erge a sua volta come protagonista, durante l’80a edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Tra suite lussuose, spiagge pittoresche e feste sfrenate, la città dei canali diventa il palcoscenico perfetto per raccontare storie di timori, scandali e intrighi, arricchendo il fascino della serie con nuove e avvincenti atmosfere.

Quando la Magia Prende Vita: Dietro le Quinte delle Riprese

Le telecamere hanno iniziato a girare per la seconda stagione di Call My Agent – Italia nel maggio 2023, preparando il terreno per una nuova ondata di emozioni e colpi di scena che lasceranno lo spettatore con il fiato sospeso. I nuovi episodi della serie sono finalmente sbarcati sul piccolo schermo il 22 marzo 2024, pronti a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più affezionato.

Attraverso un viaggio tra le suggestioni di Roma e l’incanto di Venezia, Call My Agent – Italia 2 si conferma come un omaggio sentito al mondo del cinema, regalando al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente che va ben oltre lo schermo.