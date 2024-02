Loredana Bertè in Lizza per Rappresentare San Marino all’Eurovision 2024 tramite “Una Voce per San Marino”

Loredana Bertè in gara a “Una Voce per San Marino” per il pass al prossimo Eurovision Song Contest

Loredana Bertè è pronta a partecipare alla finale di “Una Voce per San Marino”, evento che premierà il vincitore con la possibilità di rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest del 2024 a Malmö, in Svezia. La finale si terrà il 24 febbraio al Teatro Nuovo Dogana, trasmessa in diretta nazionale su San Marino RTV e altri canali, con la partecipazione di artisti emergenti e big.

La finale di “Una Voce per San Marino” e la partecipazione di Loredana Bertè

Sabato 24 febbraio, il Teatro Nuovo Dogana accoglierà la finale della terza edizione di “Una Voce per San Marino”, dove Loredana Bertè si esibirà in gara. L’evento sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV e altri canali, e decreterà il vincitore che avrà l’opportunità di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest del 2024 a Malmö, Svezia. La serata vedrà la partecipazione di otto artisti emergenti e nove big, con una giuria qualificata che decreterà i vincitori sulla base dei meriti.

Gli artisti e le canzoni in gara per “Una Voce per San Marino”

Tra i partecipanti alla finale di “Una Voce per San Marino” ci saranno artisti di calibro come Aimie Atkinson, Marcella Bella, Loredana Bertè, Dana Gillespie, Jalisse, Pago, La Rua, Aaron Sibley, Wlady insieme a Corona, Ice MC e Dj Jad. Ognuno di loro presenterà una canzone inedita, pronta a conquistare la giuria e il pubblico. La presenza di Riccardo Cocciante e del Piccolo Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre” aggiungerà prestigio all’evento, rendendolo un’occasione unica per la musica italiana e internazionale.

Il potenziale di Loredana Bertè e il suo impatto sulla competizione

La partecipazione di Loredana Bertè alla finale di “Una Voce per San Marino” porta con sé una grande aspettativa, considerando il suo vasto repertorio e il suo carisma sul palco. Con la sua canzone “Pazza”, partirà tra i favoriti per la vittoria, ma dovrà confrontarsi con altri talentuosi artisti che sicuramente daranno il meglio di sé per portare a casa il titolo e la possibilità di rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest. La presenza di artisti affermati e emergenti rende la competizione avvincente e ricca di spunti interessanti per il pubblico e gli appassionati di musica.