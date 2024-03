Màkari 3: Orario di Messa in Onda e Dettagli sulla Programmazione

Se sei un fan della serie tv Màkari 3 e non vedi l’ora di conoscere l’orario esatto di messa in onda, sei nel posto giusto. Scopri tutte le informazioni sulla programmazione del terzo capitolo di questa appassionante fiction prodotta da Rai Fiction e Palomar, basata sui romanzi gialli di Gaetano Savatteri.

Orario di Inizio di Màkari 3

Le nuove puntate di Màkari 3 vanno in onda ogni domenica sera in prima visione su Rai 1 a partire dalle ore 21:30 circa. Se non riesci a guardarle in diretta, non preoccuparti: è possibile recuperarle in streaming su RaiPlay, la piattaforma ufficiale della Rai dove troverai sempre il meglio della programmazione televisiva.

Durata degli Episodi e Orario di Fine di Màkari 3

Ogni episodio diretto da Monica Vullo e Riccardo Mosca ha una durata di circa 135 minuti. Quindi, se la puntata inizia verso le 21:30, terminerà intorno alle 23:40, salvo eventuali modifiche dell’orario. L’appuntamento conclusivo con la serie, ovvero il quarto episodio, è programmato in prima visione su Rai 1 per domenica 10 marzo 2024.

Date di Messa in Onda di Màkari 3

Ecco un riepilogo completo delle date di trasmissione da segnare sul calendario a partire dal 18 febbraio 2024. La serie continuerà per quattro prime serate, ogni domenica, dalle 21:30 circa.

Prima puntata: domenica 18 febbraio 2024 su Rai 1 ;

; Seconda puntata: domenica 25 febbraio 2024 su Rai 1 ;

; Terza puntata: domenica 3 marzo 2024 su Rai 1 ;

; Quarta puntata: domenica 10 marzo 2024 su Rai 1.

Variazioni nella Programmazione di Màkari 3

È importante tenere presente che la programmazione di Màkari su Rai 1 potrebbe subire delle variazioni, quindi rimani aggiornato sulle ultime modifiche riguardanti gli orari e le date di messa in onda. Segui le avventure di Saverio Lamanna e Piccionello in questo avvincente terzo capitolo della serie TV, e non perderti neanche un episodio della loro affascinante indagine.