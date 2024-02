Mare Fuori 4: Anticipazioni e Trame delle Prossime Puntate

Panoramica su Mare Fuori 4

La quarta puntata di Mare Fuori 4 andrà in onda mercoledì 6 marzo su Rai 2, continuando a raccontare le vicende dei giovani detenuti e dei loro mentori all’IPM di Napoli. La serie TV, che vede come protagonisti Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito e Matteo Paolillo, si sviluppa in sette prime serate, con un episodio ogni mercoledì fino al 27 marzo.

Mare Fuori 4 Episodio 7: Anticipazioni

Il settimo episodio di Mare Fuori 4 porta avanti le storie dei personaggi principali. Cardiotrap riesce a salvare Alina dall’incendio nello studio di registrazione, mentre Carmine cerca di convincere Rosa a unirsi a lui nel programma di protezione testimoni. Nel frattempo, Crazy J sarà trasferita a San Vittore e Silvia viene interrogata sul caso dell’avvocato D’Angelo. Mentre Dobermann si avvicina a Kubra, Consuelo teme per il suo figlio Pietro.

Mare Fuori 4 Episodio 8: Trama e Sviluppi

Nell’ottavo episodio, il comandante Massimo Esposito affronta suo figlio Pietro, mentre Edoardo sembra aver trovato lavoro e vuole costruire una vita migliore per Teresa e il loro bambino. Le tensioni familiari si intensificano quando i genitori di Teresa non approvano Edoardo. Nel frattempo, Pino cerca casa con Kubra, ma la ragazza sembra essere attratta da Dobermann. Cardiotrap aiuta Alina a superare i traumi del passato, mentre le relazioni tra i personaggi si complicano.

Programmazione e Modalità di Visione

La programmazione di Mare Fuori 4 prevede la trasmissione delle puntate su Rai 2 ogni mercoledì fino al 27 marzo. Le repliche delle puntate sono disponibili su RaiPlay per coloro che vogliono rivedere gli episodi. Per guardare la puntata in diretta, è possibile sintonizzarsi su Rai 2 o utilizzare RaiPlay per lo streaming. La serie è anche disponibile in streaming su RaiPlay, permettendo agli spettatori di seguire l’intera quarta stagione e le precedenti.