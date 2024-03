NCIS Origins: Espansione del franchise con un prequel su Gibbs giovane

La serie televisiva di successo NCIS si espande con l’arrivo di un nuovo prequel intitolato NCIS: Origins. Questa nuova serie esplorerà gli anni formativi del personaggio di Leroy Jethro Gibbs, con Mark Harmon che tornerà come voce narrante e produttore insieme a suo figlio Sean Harmon, Gina Lucita Monreal e David J. North. La produzione è stata annunciata da CBS per la stagione televisiva 2024-2025 e promette di immergere i fan nelle vicende del giovane Gibbs.

NCIS: Origins – I primi passi di Leroy Jethro Gibbs

La narrazione di NCIS: Origins parte dal 1991, anni prima degli eventi della serie originale, e segue Leroy Jethro Gibbs nei suoi primi passi come agente speciale presso l’ufficio nascente dell’NCIS di Camp Pendleton. Qui si unirà a una squadra guidata da Mike Franks e affronterà sfide e avventure che plasmeranno il suo futuro. L’attore Austin Stowell interpreterà il giovane Gibbs, affiancato da altri personaggi chiave come l’agente speciale Vera Strickland, interpretata da Roma Maffia.

NCIS: Origins – Un nuovo capitolo nell’universo NCIS

Gli ideatori di NCIS: Origins sono entusiasti di ampliare l’universo della serie in modo innovativo e emozionante. Amy Reisenbach, presidente di CBS Entertainment, sottolinea l’importanza di narrare la storia complessa e misteriosa di Leroy Jethro Gibbs nei suoi primi anni, mentre David Stapf, presidente di CBS Studios, esalta l’opportunità di esplorare un capitolo inedito della saga. I co-showrunner Gina Lucita Monreal e David J. North sono determinati a portare in primo piano nuovi aspetti del personaggio di Gibbs, attraverso una narrazione avvincente e coinvolgente.

NCIS: Origins – Dietro le quinte della produzione

La serie prequel NCIS: Origins è prodotta da CBS Studios, con un team di produttori esecutivi che includono Mark Harmon, Sean Harmon, David J. North e Gina Lucita Monreal. North e Monreal, esperti scrittori con esperienza decennale in NCIS, si occuperanno anche della scrittura del primo episodio e della gestione della serie in veste di co-showrunner. L’impegno e la passione del cast e della troupe emergono nelle dichiarazioni di Sean Harmon, che rivela il desiderio di esplorare i primi anni di Gibbs in un modo autentico e rivelatore per i fan di lunga data della serie.

In conclusione, NCIS: Origins si prospetta come un’opportunità unica per approfondire la conoscenza del personaggio iconico di Leroy Jethro Gibbs e per esplorare nuovi orizzonti nell’universo intramontabile di NCIS. L’attesa per l’uscita della serie è ad altissimo livello, con la promessa di emozioni intense e colpi di scena che terranno incollati allo schermo i fan di ogni età.