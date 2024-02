Notizie Serie TV: Novità da Hollywood

La collaborazione tra l’autore di fumetti Brian Michael Bendis e Amazon ha portato all’annuncio dello sviluppo di tre serie TV basate sui fumetti Jinx, Murder Inc e Pearl. Jinx, una commistione di storia d’amore e caccia al tesoro; Murder Inc, ambientata in un mondo controllato da cinque famiglie, segue Valentine Gallo e Jagger Rose; Pearl racconta la storia di Pearl Tanaka, giapponese-americana albina in un contesto dominato dalla yakuza americana.

Michael Fassbender per una serie diretta da Clooney

Il talentuoso attore Michael Fassbender potrebbe essere il protagonista di “The Department”, una serie di spionaggio diretta da George Clooney, i cui dettagli sono ispirati alla serie francese Le Bureau. Le riprese inizieranno a Londra nella primavera prossima e la serie è stata ordinata da Showtime, prodotta da Smokehouse e MTV Entertainment Studios.

Due Sorprese per Apple

Apple TV+ si prepara a lanciare due nuove serie: “The Last Frontier” che vanta un cast di prim’ordine tra cui Alfre Woodard, Jason Clark, Haley Bennett, Dominic Cooper, Simone Kessell e Tait Blum. La trama ruota attorno a un poliziotto Marshal in Alaska coinvolto in un complotto internazionale dopo un incidente aereo con detenuti. “The Savant” vede invece la partecipazione di James Badge Dale e Jessica Chastain, quest’ultima interpreta un’investigatrice denominata Savant che si immerge in chat online per fermare criminali pericolosi.

American Sports Story e altre novità

La miniserie “American Sports Story”, creata da Stu Zicherman e prodotta da Ryan Murphy, accoglie la talentuosa Tammy Blanchard nel cast, che vestirà i panni della madre di Aaron Hernandez. Eugene Levy si unisce al cast della quarta stagione di “Only Murders in the Building”, affiancando il trio Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. Altre anticipazioni riguardano la serie di Harry Potter, con tre sceneggiatori in lizza, e la miniserie thriller “Long Bright River” con Ashleigh Cummings, Callum Vinson e John Doman come protagonisti.

Prime Video e nuove produzioni

Amazon Prime Video ha dato il via libera a “Overcompensating”, serie comica di Benito Skinner che esplora il tema della conformità sociale. Ambientata in un college, la serie segue le vicende di Benny, ex giocatore di football, che stringe amicizia con Carmen, un’outsider determinata a farsi accettare. Un racconto sulle sfide dell’adattamento agli altri.